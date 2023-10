Test-Gimbal für Mini-Drohnen: Gewährleistung sicherer Tests und Kalibrierung

Drohnen sind für ihre unvorhersehbaren Flugmuster berüchtigt, die Unannehmlichkeiten und manchmal sogar Gefahren verursachen. Tristan Dijkstra und Suryansh Sharma, Forscher der Networked Systems-Gruppe und des Biomorphic Intelligence Lab, haben eine Lösung gefunden: einen Mini-Drohnen-Test-Gimbal. Der Gimbal ermöglicht es der Drohne, sich in drei Dimensionen zu drehen und bietet so eine sichere und kontrollierte Umgebung zum Testen und Kalibrieren.

Bei ihrer Arbeit nutzen Dijkstra und Sharma CrazyFlie-Drohnen, die regelmäßig kalibriert und getestet werden müssen. Traditionell wurde versucht, die Bewegung der Drohne mithilfe einer Halteleine einzuschränken, diese Methode führt jedoch häufig zu Komplikationen. Das Halteseil kann sich im Rotor verfangen oder zu eng werden, was zum Absturz der Drohne führen kann. Das neue Gimbal-Design bietet eine deutlich elegantere Lösung.

Durch Anbringen eines Kabelbinders an der Drohne ermöglicht der Gimbal eine freie Drehung in drei Dimensionen und stellt so sicher, dass die Grundfunktionen der Drohne getestet werden können, bevor sie in den Himmel entlassen wird. Das Schöne an diesem Design ist seine Einfachheit. Da die Drohne lediglich mit einem Kabelbinder festgehalten wird, kann sie problemlos mit ähnlich großen Quadcoptern implementiert werden.

Mit dem Mini-Drohnen-Test-Gimbal können Drohnen-Enthusiasten und Forscher jetzt Experimente und Kalibrierungen durchführen, ohne sich selbst oder andere zu gefährden. Durch die Bereitstellung einer sicheren Testumgebung ist diese Innovation eine wertvolle Bereicherung.

Quelle: [Tristan Dijkstra] und [Suryansh Sharma]