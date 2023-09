Veterinärforscher nutzen 3D-Organoide zur Untersuchung von Lungenkrebs bei Hunden

Veterinärforscher haben 3D-Organoide verwendet, bei denen es sich um dreidimensionale organähnliche Strukturen handelt, die aus Stammzellen und Gewebeproben gezüchtet wurden, um die biologischen Prozesse von Lungenkrebs bei Hunden zu untersuchen. Lungenkrebs ist bei Hunden viel seltener als beim Menschen, bei Hunden jedoch oft tödlicher. Im Labor gezüchtete Organoide bieten im Vergleich zu herkömmlichen 2D-Zellkulturen eine genauere Darstellung komplexer biologischer Prozesse.

In einer in der Fachzeitschrift Biomedicine & Pharmacotherapy veröffentlichten Studie beschrieben Forscher ihre Techniken und Erkenntnisse im Zusammenhang mit Lungenkrebs bei Hunden. Lungenkrebs bei Hunden, bekannt als primärer Lungenkrebs beim Hund, hat oft eine schlechte Prognose, da er häufig in einem fortgeschrittenen Stadium entdeckt wird und nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten bestehen. Der Standardansatz ist die chirurgische Entfernung von Lungengewebe, diese ist jedoch in fortgeschrittenen Fällen möglicherweise nicht heilbar.

Die mittlere Überlebenszeit von Hunden, die sich einer Lungenlobektomie zusammen mit einer Chemotherapie unterziehen, liegt zwischen 160 und 450 Tagen. Bei Hunden mit ausgedehntem Krebswachstum beträgt die Überlebenszeit jedoch nur 60 bis 180 Tage. Anders als in der Humanmedizin sind zielgerichtete Therapien in der Veterinärpraxis rar und bieten nur wenige Behandlungsmöglichkeiten.

Ziel der Studie war die Verwendung von 3D-Organoidkulturen, die die Dynamik lebenden Gewebes besser nachahmen, um neue Therapiemöglichkeiten für Lungenkrebs bei Hunden zu erkunden. Forscher stellten Organoide aus Tumorproben und gesundem Lungengewebe von Hunden mit Lungenkrebs her. Die primären Lungenkrebs-Organoide des Hundes (cPLCO) und die normalen Lungen-Organoide des Hundes (cNLO) waren in der Lage, die Gewebearchitektur und die molekularen Profile der ursprünglichen Tumorgewebe zu reproduzieren.

Die Forscher fanden heraus, dass verschiedene Stämme von Lungenkrebs bei Hunden unterschiedlich empfindlich auf Krebsmedikamente reagieren, was Möglichkeiten für personalisierte Behandlungsansätze bietet. Sie identifizierten auch einen Zusammenhang zwischen der Lebensfähigkeit organoider Zellen und den Expressionsniveaus spezifischer Zielmoleküle, die an der Zellsignalisierung und dem Zellwachstum beteiligt sind. Dies könnte möglicherweise in Zukunft zu gezielten Therapien führen.

Die Sequenzierung der RNA ergab, dass das krebsartige Organoid eine erhöhte Expression von Genen aufwies, die mit der Tumorproliferation bei anderen Krebsarten verbunden sind. Darüber hinaus zeigte das Organoid eine Anreicherung des Signalwegs der Mitogen-aktivierten Proteinkinase (MEK), der eine entscheidende Rolle bei der Zellproliferation, -differenzierung und dem Überleben spielt. Die Forscher testeten einen MEK-Inhibitor namens Trametinib und stellten fest, dass er die Lebensfähigkeit des krebsartigen Organoids deutlich verringerte und das Tumorwachstum hemmte.

Die Herstellung von Lungenkrebs-Organoiden von Hunden bietet ein leistungsstarkes Werkzeug zur Untersuchung der Krankheit in beispielloser Detailliertheit. Diese Forschung hat das Potenzial, zu wirksameren Behandlungen für unsere vierbeinigen Freunde zu führen.

Quellen:

– Biomedizin & Pharmakotherapie (DOI: 10.1016/j.biopha.2023.115079)