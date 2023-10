Neue Verbindungen zwischen Licht und Mechanik entdeckt: Enthüllung des grundlegenden Zusammenspiels

By

Obwohl der niederländische Physiker Christiaan Huygens nicht allgemein anerkannt war, hinterließ er im späten 17. Jahrhundert unauslöschliche Spuren in den Bereichen Optik und klassische Mechanik. Seine Wellentheorie des Lichts revolutionierte die physikalische Optik, während seine Erfindung der Pendeluhr fast drei Jahrhunderte lang als genauester Zeitmesser diente. Kürzlich haben Physiker am Stevens Institute of Technology Huygens‘ Arbeit über Pendel aus dem Jahr 1673 untersucht und überraschende Zusammenhänge zwischen den Eigenschaften von Licht und mechanischen Systemen aufgedeckt.

Auf der Grundlage des mechanischen Theorems von Huygens untersuchten die Forscher zwei wichtige Eigenschaften von Licht: Polarisation und klassische Verschränkung. Diese Eigenschaften geben Einblicke in die duale Natur des Lichts, das sowohl als Welle als auch als Teilchen verstanden werden kann. Obwohl der Quantenbereich bei Diskussionen über Verschränkung oft im Rampenlicht steht, verdeutlichen die Ergebnisse des Teams einen Zusammenhang zwischen Teilchenwellenkonzepten sowohl in klassischen Lichtwellen als auch in mechanischen Systemen.

Die klassische Verschränkung bezieht sich auf die Korrelationen zwischen Objekteigenschaften, ohne deren unsicheren Zustand vor der Messung zu berücksichtigen. Polarisation hingegen bezeichnet die Richtungseigenschaft der Schwingung einer Lichtwelle. Durch die Behandlung von Licht als mechanisches System gelang es dem Team, es zu visualisieren und bewährte physikalische Gleichungen zur Beschreibung seines Verhaltens anzuwenden. Dabei entdeckten sie, dass der Grad der Polarisation direkt mit der Vektor-Raum-Verschränkung korrespondiert. Wenn ein Parameter zunimmt, nimmt der andere ab, was den Rückschluss auf Verschränkungsniveaus aus Polarisationsniveaus und umgekehrt ermöglicht.

Diese bahnbrechende Forschung vereinfacht nicht nur unser Verständnis der physischen Welt, sondern deckt auch die inneren Zusammenhänge zwischen scheinbar voneinander unabhängigen Gesetzen auf. Durch die Aufklärung des Zusammenspiels zwischen Licht und Mechanik durch die Linse von Huygens‘ Werk trägt die Studie zu Fortschritten sowohl in der Optik als auch in der klassischen Mechanik bei.

