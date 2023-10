Mithilfe eines 350 Jahre alten Theorems neue Erkenntnisse über Licht gewinnen

By

Forscher am Stevens Institute of Technology haben einen 350 Jahre alten Satz verwendet, der ursprünglich zur Beschreibung des Verhaltens physikalischer Objekte wie Pendel und Planeten verwendet wurde, um neue Eigenschaften von Lichtwellen aufzudecken. Indem die Forscher die Intensität des Lichts als Äquivalent zur physikalischen Masse betrachteten und sie auf ein Koordinatensystem abbildeten, in dem etablierte mechanische Gleichungen angewendet werden konnten, entdeckten die Forscher einen direkten Zusammenhang zwischen dem Grad der Nichtquantenverschränkung einer Lichtwelle und ihrem Polarisationsgrad.

In der anhaltenden Debatte darüber, ob Licht eine Welle oder ein Teilchen oder sogar beides gleichzeitig auf Quantenebene ist, haben Forscher am Stevens Institute of Technology einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Perspektiven aufgedeckt. Mithilfe eines 350 Jahre alten mechanischen Theorems, das zuvor zur Erklärung der Bewegung physischer Objekte verwendet wurde, konnten die Forscher komplexe Verhaltensweisen von Lichtwellen erklären.

Die von Xiaofeng Qian, Assistenzprofessor für Physik an der Stevens University, geleitete Forschung zeigte, dass der Grad der Nichtquantenverschränkung einer Lichtwelle direkt mit ihrem Polarisationsgrad zusammenhängt. Wenn der Grad einer Eigenschaft steigt, sinkt der andere, sodass aus dem Grad der Polarisierung auf den Grad der Verschränkung geschlossen werden kann und umgekehrt. Dieser Befund legt nahe, dass optische Eigenschaften wie Amplituden, Phasen und Korrelationen aus einfacheren Messungen der Lichtintensität abgeleitet werden können.

Das Team am Stevens Institute of Technology verwendete einen 1673 von Christiaan Huygens entwickelten mechanischen Satz, um zu beschreiben, wie die zum Drehen eines Objekts erforderliche Energie von seiner Masse und Rotationsachse abhängt. Obwohl Lichtwellen keine Masse haben, interpretierten die Forscher ihre Intensität als Äquivalent zur Masse und ordneten diese Messungen dann einem Koordinatensystem zu, das mithilfe des mechanischen Theorems von Huygens analysiert werden konnte. Durch die Visualisierung einer Lichtwelle als Teil eines mechanischen Systems konnten die Forscher neue Zusammenhänge zwischen ihren Eigenschaften aufdecken, insbesondere die Beziehung zwischen Verschränkung und Polarisation.

Das Verständnis der Beziehung zwischen diesen Eigenschaften könnte praktische Auswirkungen haben, da es die Ableitung subtiler und schwer zu messender Eigenschaften optischer und Quantensysteme aus einfacheren Messungen der Lichtintensität ermöglicht. Darüber hinaus legt diese Forschung nahe, dass mechanische Systeme verwendet werden könnten, um das komplexe Verhalten von Quantenwellensystemen zu simulieren und ein besseres Verständnis davon zu erlangen.

Zusammenfassend zeigt diese Studie, wie die Anwendung eines 350 Jahre alten mechanischen Theorems neue Einblicke in Lichtwellen und ihre Eigenschaften ermöglicht hat. Durch das Erkennen der zugrunde liegenden Zusammenhänge zwischen scheinbar voneinander unabhängigen physikalischen Gesetzen hat diese Forschung das Potenzial, unser Verständnis der Welt zu vereinfachen und unser Wissen über Quantenphänomene zu erweitern.

Referenz: „Überbrückung von Kohärenzoptik und klassischer Mechanik: Eine generische komplementäre Beziehung zwischen Lichtpolarisation und Verschränkung“ von Xiao-Feng Qian und Misagh Izadi, Physical Review Research, 17. August 2023.