Die Berührung des Künstlers: Neu entdeckte Details in altägyptischen Grabgemälden

Forscher des CNRS, der Sorbonne-Universität und der Université Grenoble Alpes haben verborgene Details in altägyptischen Grabgemälden aufgedeckt und so Licht auf die künstlerischen Techniken und Praktiken der damaligen Zeit geworfen. In Zusammenarbeit mit dem ägyptischen Ministerium für Altertümer und der Universität Lüttich nutzte das Team tragbare Werkzeuge für die zerstörungsfreie chemische Analyse und Bildgebung vor Ort und deckte unsichtbare Veränderungen auf, die während der Herstellung der Kunstwerke vorgenommen wurden.

Die fraglichen Gemälde stammen aus der Zeit um 1,400 und 1,200 v. Chr. und wurden in den Gräbern von Nachtamon und Menna in Luxor gefunden. Bei ihrer Analyse stellten die Forscher fest, dass bestimmte Elemente der Gemälde verändert oder ausgebessert wurden, obwohl sie mit bloßem Auge nicht wahrnehmbar waren. Beispielsweise wurden der Kopfschmuck, die Halskette und das Zepter im Porträt von Ramses II. erheblich überarbeitet. Ebenso veränderte ein Arm in einer Anbetungsszene in Mennas Grab seine Position und Farbe.

Diese Entdeckungen stellen die Vorstellung in Frage, dass die altägyptische Kunst sehr formal und starr war. Die Forscher vermuten, dass diese Änderungen entweder auf Wunsch der Auftraggeber oder als Ergebnis der sich entwickelnden Visionen der Künstler vorgenommen wurden. Der Einsatz tragbarer Werkzeuge, darunter chemische Analyse, digitale 3D-Rekonstruktionen, Photogrammetrie und Makrofotografie, ermöglichte es dem Team, die ursprünglichen Farbtöne der Gemälde wiederherzustellen und ein dynamischeres Verständnis dieser Meisterwerke zu vermitteln.

Diese Studie markiert nur den Beginn der Untersuchungen der Forscher zur altägyptischen Kunst. Ihr zukünftiges Ziel ist die Analyse anderer Gemälde auf der Suche nach weiteren Beweisen für die Handwerkskunst und künstlerische Identität altägyptischer Zeichner und Schriftgelehrter.

Die Ergebnisse dieses Forschungsprojekts wurden in der Zeitschrift PLOS ONE veröffentlicht.

