STS-58: Durchführung biowissenschaftlicher Forschung im Weltraum

Am 18. Oktober 1993 startete die Raumfähre Columbia zur Mission STS-58 Spacelab Life Sciences 2 (SLS-2). Ziel dieser Mission war es, das Verständnis der physiologischen Anpassung an die Raumfahrt durch eine Reihe hochmoderner Experimente zu verbessern. Die siebenköpfige Besatzung der STS-58 bestand aus Kommandant John E. Blaha, Pilot Richard A. Searfoss, Nutzlastkommandant Dr. M. Rhea Seddon, den Missionsspezialisten William S. McArthur, Dr. David A. Wolf und Shannon M. Lucid und Nutzlastspezialist Dr. Martin J. Fettman.

Das Hauptziel der Mission bestand darin, das Herz-Kreislauf-, Lungen-, Regulierungs-, neurovestibuläre und muskuloskelettale System zu untersuchen, um Einblicke in die physiologischen Reaktionen auf die Raumfahrt zu gewinnen. Innerhalb von 14 Tagen führte die Besatzung 14 Experimente durch, von denen acht die Astronauten als Testpersonen und die restlichen sechs Laborratten verwendeten.

Um den wissenschaftlichen Nutzen für die Hauptforscher zu optimieren, wurde die ursprüngliche Spacelab-4-Mission, die überzeichnet war, in zwei Missionen aufgeteilt. Diese STS-58-Mission erhielt als zweiter Teil den Namen SLS-2. Die vorherige SLS-1-Mission fand im Juni 1991 statt und umfasste neun Experimente, die von einer siebenköpfigen Besatzung durchgeführt wurden.

Die Raumfähre Columbia startete vom Kennedy Space Center in Florida und führte den 15. Start ihres Lebens durch. Die Besatzung arbeitete im Spacelab-Modul, das in der Nutzlastbucht des Shuttles montiert war. Dieses Modul wurde von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) entwickelt und war auch bei früheren Missionen im Einsatz.

Für die Experimente auf STS-58 mussten die Besatzungsmitglieder sowohl vor als auch während der Mission umfangreiche Daten sammeln und analysieren. Beispielsweise ließen sich Lucid und Fettman Katheter durch die Armvenen in ihr Herz einführen, um die Auswirkung der Schwerelosigkeit auf den zentralvenösen Druck direkt zu messen. Die Besatzung untersuchte auch die sensorisch-motorische Anpassung, indem sie eine rotierende Kuppel mit farbigen Punkten und einen rotierenden Stuhl nutzte, um die Wahrnehmung und Reflexe der Astronauten in der Schwerelosigkeit zu messen.

Zusätzlich zu den wissenschaftlichen Experimenten nahm die Besatzung an anderen Aktivitäten teil, beispielsweise an der Teilnahme am Extended Duration Orbiter Medical Program und an der Kommunikation mit Menschen am Boden durch das Shuttle Amateur Radio Experiment. Sie nutzten auch die Gelegenheit, um mehr als 4,000 Fotos von der Erde unter ihnen zu machen.

Insgesamt war die STS-58-Mission ein bedeutender Meilenstein in der biowissenschaftlichen Forschung im Weltraum. Es lieferte wertvolle Einblicke in die physiologische Anpassung an die Raumfahrt und ebnete den Weg für zukünftige Missionen und Experimente auf diesem Gebiet.

