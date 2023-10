Definitionen:

By

Erhaltung der biologischen Vielfalt: Ein Aufruf zum Handeln

In einem überzeugenden Brief zum Weltlebensraumtag 2023 betont Niccolò Calandri, CEO von 3Bee, die Bedeutung des Erhalts der Artenvielfalt und die Notwendigkeit sofortiger Maßnahmen. Biodiversität wird als das Lebenselixier unseres Planeten beschrieben, das für die Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klima und das Überleben der menschlichen Existenz unerlässlich ist. Der Verlust der Artenvielfalt gilt als eine der drängendsten Notlagen unserer Zeit.

Eine der in dem Brief erwähnten Schlüsselinitiativen ist das „Biodiversity Oases“-Projekt von 3Bee, das darauf abzielt, 10,000 Gebiete mit geringer Artenvielfalt in ganz Europa zu regenerieren. Dieses Projekt nutzt Technologie, um die einheimische Flora wieder einzuführen und Zufluchtsorte für Bestäuber zu schaffen, mit nachvollziehbarer und messbarer Wirkung. Ziel ist es, die Maßnahmen auf den Erhalt der Artenvielfalt auszurichten.

Calandris Brief spiegelt den Aufruf zum Handeln des renommierten Biologen EO Wilson wider, der sich für die Wiederherstellung von 50 % der natürlichen Lebensräume der Erde einsetzt. Es ermutigt Einzelpersonen, Organisationen und Unternehmen, sich 3Bee anzuschließen, um die Botschaft der Erhaltung der biologischen Vielfalt zu verbreiten. Die gemeinsame Anstrengung ist entscheidend, um die biologische Vielfalt in den Vordergrund zu rücken und eine nachhaltige Zukunft für unseren Planeten zu gewährleisten.

Um das Bewusstsein zu schärfen, hat 3Bee zwei Kampagnen mit den Titeln „Stimmen aus den Oasen“ in Mailand, Italien, und „Siehst du mich jetzt?“ gestartet. in Berlin, Deutschland. Ziel dieser Kampagnen ist es, möglichst viele Menschen zu erreichen und die Bedeutung des Schutzes der Artenvielfalt hervorzuheben.

Abschließend dient Calandris Brief als Parole für den Erhalt der Artenvielfalt. Es betont die entscheidende Rolle der Artenvielfalt bei der Erhaltung der Widerstandsfähigkeit unseres Planeten und unterstreicht die Dringlichkeit, konkrete Maßnahmen zu ergreifen. Mit Initiativen wie den „Biodiversity Oases“ übernimmt 3Bee die Vorreiterrolle und es ist klar, dass gemeinsame Anstrengungen notwendig sind, um die Artenvielfalt unseres Planeten zum Wohle heutiger und künftiger Generationen zu schützen.

– Biodiversität: Die Vielfalt und Variabilität des Lebens auf der Erde. Es umfasst die Vielfalt der Arten, ihre genetische Variation und die Ökosysteme, in denen sie leben.

– Klimaresilienz: Die Fähigkeit eines Ökosystems oder einer Gemeinschaft, den Auswirkungen des Klimawandels standzuhalten und sich davon zu erholen.

– Bestäuber: Tiere wie Bienen, Schmetterlinge und Vögel, die eine entscheidende Rolle bei der Fortpflanzung blühender Pflanzen spielen, indem sie Pollen von einer Blüte auf eine andere übertragen. Diese Bestäuber sind für die Produktion von Obst, Gemüse und Samen unerlässlich.

