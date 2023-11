Neue Studie zeigt, dass die beschleunigte Erwärmung der Arktis den globalen Temperaturanstieg beschleunigen wird

Eine kürzlich von Forschern des UCL durchgeführte Studie hat gezeigt, dass die schnelle Erwärmung der Arktis die globale Temperaturschwelle von 2 °C um acht Jahre beschleunigen und damit frühere Prognosen übertreffen wird. Dieses alarmierende Ergebnis unterstreicht die dringende Notwendigkeit einer verbesserten Überwachung und eines besseren Verständnisses der arktischen Klimadynamik, um die Prognosen zur globalen Erwärmung zu verfeinern.

Die Arktisregion erlebt derzeit eine Erwärmungsrate, die fast viermal schneller ist als der globale Durchschnitt. Ziel der in Earth System Dynamics veröffentlichten Studie war es, die Auswirkungen dieser beschleunigten Erwärmung auf den Zeitpunkt der Überschreitung der im Pariser Abkommen festgelegten kritischen Temperaturschwellenwerte von 1.5 °C und 2 °C zu bewerten.

Um die Auswirkungen der Arktiserwärmung auf den globalen Temperaturanstieg zu bestimmen, entwickelte das Forschungsteam alternative Klimawandelmodelle, die die schnelle Erwärmung der Arktis nicht berücksichtigten. Durch den Vergleich der in diesem hypothetischen Szenario prognostizierten Temperaturen mit denen der „realen“ Modelle stellten sie fest, dass die Grenzwerte ohne eine schnelle Erwärmung der Arktis später als ursprünglich prognostiziert überschritten wurden, mit einer Verzögerung von fünf bzw. acht Jahren.

Diese Studie ergab auch, dass die unverhältnismäßig schnelle Erwärmung in der Arktis, bekannt als Arctic Amplification, zu größerer Unsicherheit bei den Klimaprognosen führte. Es wurde festgestellt, dass die Variation in den Modellprojektionen für die Region größer ist als für andere Teile der Welt.

Hauptautor Alistair Duffey betonte die globale Bedeutung der Erwärmung der Arktis und stellte fest, dass sie erhebliche Auswirkungen auf die Überschreitung kritischer Klimaschwellen habe. Er betonte die Bedeutung einer umfassenden Überwachung der arktischen Temperaturen, sowohl durch Messungen vor Ort als auch durch Satellitenbeobachtungen, um die Vorhersagen des globalen Temperaturanstiegs zu verbessern.

Während die Studie die umfassenderen Auswirkungen der Erwärmung der Arktis auf den Planeten, wie den Rückgang des Meereises und die daraus resultierenden Folgen für die globale Abkühlung, nicht quantifizierte, zeigte sie den direkten Beitrag der Erwärmung der Arktis zum allgemeinen Temperaturanstieg auf.

Co-Autorin Julienne Stroeve betonte die lokalen Auswirkungen eines globalen Temperaturanstiegs um 2 °C, insbesondere die tiefgreifenden Folgen für die Ökosysteme und Gemeinschaften der Arktis. Es ist wichtig, diese lokalen Auswirkungen zusätzlich zu den globalen Folgen wie dem Anstieg des Meeresspiegels und der Freisetzung von Kohlenstoff aus dem auftauenden Permafrost zu berücksichtigen.

Die arktische Verstärkung wird hauptsächlich durch den Rückgang des Meereises verursacht, was zu einer erhöhten Absorption von Sonnenlicht und Wärme durch den Ozean führt. Darüber hinaus wird in den Polarregionen im Vergleich zu den Tropen aufgrund der fehlenden vertikalen Luftvermischung wärmere Luft näher an der Erdoberfläche gefangen, was die Erwärmung verschärft.

Diese Studie nutzte ein umfassendes Ensemble von 40 Klimamodellen, um die Auswirkungen der raschen Erwärmung der Arktis zu untersuchen. Die Entfernung dieses Faktors aus den Modellen verdeutlichte seinen erheblichen Beitrag zu Temperaturprognosen und die damit verbundene Unsicherheit.

Da die Bekämpfung des Klimawandels immer dringlicher wird, erinnert diese Studie deutlich an die eskalierende Krise in der Arktis und ihre tiefgreifenden Auswirkungen auf die globalen Klimaziele. Es unterstreicht die Notwendigkeit für politische Entscheidungsträger und Wissenschaftler, der Überwachung und dem Verständnis der arktischen Klimadynamik Priorität einzuräumen, um die negativen Auswirkungen der beschleunigten Erwärmung in der Region abzumildern.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

F: Wie wirkt sich die Erwärmung der Arktis auf den globalen Temperaturanstieg aus?



A: Die Erwärmung der Arktis ist für die Beschleunigung des globalen Temperaturanstiegs verantwortlich und erreicht die 2°C-Schwelle acht Jahre früher als bisher angenommen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich die arktische Region fast viermal schneller erwärmt als der globale Durchschnitt, ein Phänomen, das als arktische Verstärkung bekannt ist.

F: Warum ist die Überwachung der arktischen Temperaturen so wichtig?



A: Die Überwachung der arktischen Temperaturen ist von entscheidender Bedeutung, da die schnelle Erwärmung der Region erheblich zum globalen Temperaturanstieg beiträgt. Eine verbesserte Überwachung ermöglicht genauere Klimavorhersagen und ein besseres Verständnis der in der Arktis ablaufenden Prozesse und trägt so dazu bei, die Prognosen zur globalen Erwärmung zu verfeinern.

F: Welche Folgen hat ein globaler Temperaturanstieg von 2 °C in der Arktis?



A: Ein globaler Temperaturanstieg von 2 °C würde zu einem jährlichen Durchschnittsanstieg von 4 °C in der Arktis und einem Anstieg von 7 °C im Winter führen. Diese erhöhten Temperaturen haben schwerwiegende Folgen für lokale Ökosysteme und Populationen in der Arktis und verschärfen globale Probleme wie den Anstieg des Meeresspiegels und das Auftauen des Permafrosts.

F: Was verursacht die Verstärkung in der Arktis?



A: Die arktische Verstärkung wird hauptsächlich durch den Rückgang des Meereises verursacht, der zu einer erhöhten Absorption von Sonnenlicht und Wärme durch den Ozean führt. Darüber hinaus wird in der Arktis aufgrund der im Vergleich zu den Tropen fehlenden vertikalen Luftvermischung wärmere Luft nahe der Erdoberfläche eingeschlossen, was die Erwärmung in der Region verstärkt.