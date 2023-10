Erleben Sie die Schönheit der partiellen Mondfinsternis online

By

Am 28. Oktober 2023 wird uns der Mond mit einer partiellen Mondfinsternis ein fesselndes Schauspiel bieten. Auch wenn es sich vielleicht nicht um eine totale Sonnenfinsternis handelt, verspricht sie doch ein sehenswerter Anblick zu werden. Dank des Virtual Telescope Project können Sie dieses Naturphänomen live und online von Italien aus beobachten.

Das Virtual Telescope Project wird Livebilder der partiellen Mondfinsternis sowohl von Rom als auch von ihrer Anlage in Manciano, Toskana-Maremma, Italien, teilen. Diese kostenlose Online-Sitzung soll am 18. Oktober 00 um 28:2023 UT beginnen.

Die Schönheit des Mondes, der durch den Schatten der Erde wandert, wird durch dieses einzigartige Online-Erlebnis zur Schau gestellt. Auch wenn Sie es vielleicht nicht persönlich miterleben können, ermöglicht Ihnen das Virtual Telescope Project, bequem von zu Hause aus Teil dieses himmlischen Ereignisses zu sein.

Spenden für das Virtual Telescope Project sind sehr willkommen. Indem Sie dieses Projekt unterstützen, tragen Sie nicht nur zur Förderung wissenschaftlicher Erkenntnisse und astronomischer Entdeckungen bei, sondern erhalten auch eine spezielle limitierte Bildserie mit dem atemberaubenden Kometen C/2020 F3 Neowise über Rom sowie Bildern potenziell gefährlicher Asteroiden , Raumstationen und vieles mehr.

Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen, Zeuge der Schönheit einer partiellen Mondfinsternis zu werden. Nehmen Sie am 28. Oktober 2023 online am Virtual Telescope Project teil und tauchen Sie ein in die Wunder des Universums.

Definitionen:

– Partielle Mondfinsternis: Eine Mondfinsternis tritt auf, wenn die Erde zwischen Sonne und Mond gerät und einen Schatten auf den Mond wirft. Von einer partiellen Mondfinsternis spricht man, wenn nur ein Teil des Mondes vom Erdschatten bedeckt ist.

Quellen:

– Virtuelles Teleskopprojekt