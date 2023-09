Neu entdecktes Fossil enthüllt Südamerikas größten prähistorischen Fleischfresser

In einer kürzlich im Zoological Journal der Linnean Society veröffentlichten Studie hat ein Team internationaler Forscher in der ländlichen Gegend von São Gabriel im Süden Brasiliens eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht. Sie haben die fossilen Überreste einer 265 Millionen Jahre alten Art namens Pampaphoneus biccai entdeckt, die vor dem Aufkommen der Dinosaurier das größte und furchterregendste Raubtier seiner Zeit war.

Das Fossil ist außergewöhnlich gut erhalten, einschließlich eines vollständigen Schädels und verschiedener Skelettknochen. Pampaphoneus gehörte zu einer Gruppe früher Therapsiden, die als Dinocephalia bekannt waren und mittelgroße bis große Tiere mit einer Mischung aus fleischfressenden und pflanzenfressenden Arten waren. Diese Kreaturen hatten dicke Schädelknochen, daher ihr Name, der auf Griechisch „schrecklicher Kopf“ bedeutet. Während sie überwiegend in Südafrika und Russland vorkommen, ist Pampaphoneus biccai die einzige bekannte Art ihrer Art in Brasilien.

Der Fossilienfund von Pampaphoneus liefert wertvolle Einblicke in die terrestrischen Ökosysteme, die kurz vor dem größten Massenaussterben in der Erdgeschichte existierten. Forscher glauben, dass dieses beeindruckende Tier mit seinen scharfen Eckzähnen und seinem starken Biss eine ähnliche ökologische Rolle spielte wie moderne Großkatzen. Sie war in der Lage, kleine bis mittelgroße Beutetiere zu fangen und zu verschlingen. Es gibt Hinweise darauf, dass sie sogar Knochen kauen konnte, was dem Verhalten moderner Hyänen ähnelt.

Das neu entdeckte Exemplar ist der zweite Pampaphoneus-Schädel, der jemals in Südamerika gefunden wurde. Er ist größer als der erste und bietet beispiellose Erkenntnisse über seine Morphologie. Tatsächlich gibt es Hinweise auf die Existenz noch größerer Individuen, da auch ein Kieferknochenfragment eines möglicherweise dritten Pampaphoneus-Individuums entdeckt wurde.

Forscher schätzen, dass die größten Pampaphoneus-Individuen bis zu drei Meter lang und etwa 400 kg schwer gewesen sein könnten. Dieser prähistorische Fleischfresser teilte seinen Lebensraum mit anderen Tieren, wie dem kleinen Dicynodonten Rastodon und der riesigen Amphibie Konzhukovia, und gewährte damit einen Einblick in das paläontologische Potenzial der Pampa-Region.

Der Fossilienbestand von Pampaphoneus biccai erweitert unser Verständnis der Vielfalt und Bedeutung des prähistorischen Lebens in Südamerika und wirft Licht auf eine antike Welt, die Millionen von Jahren vor der Herrschaft der Dinosaurier existierte.

