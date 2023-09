5 Asteroiden, die sich der Erde nähern: Details zu Größe, Geschwindigkeit und Entfernung enthüllt

By

Die NASA hat fünf Asteroiden identifiziert, die derzeit auf die Erde zurasen und sich in den kommenden Tagen dicht nähern werden. Diese Asteroiden variieren in Größe und Geschwindigkeit, wobei einer von ihnen fast so groß wie ein Gebäude ist. Hier sind die wichtigsten Details zu jedem dieser Weltraumfelsen.

Asteroid 2023 SN1: Der 15 Fuß breite Asteroid ist derzeit auf dem Weg zur Erde und wird am 20. September ganz nah an ihm vorbeiziehen. Er bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 58,306 Kilometern pro Stunde. Die größte Annäherung dieses Asteroiden wird nur 332,000 Kilometer betragen, was sogar noch geringer ist als die Entfernung zum Mond.

Asteroid 2023 RP9: Mit einer Breite von etwa 90 Fuß ist der Asteroid 2023 RP9 ebenfalls auf dem Weg zur Erde und wird am 20. September seine größte Annäherung haben. Er bewegt sich mit einer bemerkenswerten Geschwindigkeit von 47,678 Kilometern pro Stunde und wird die Erde nur um 881,000 Kilometer verfehlen.

Die verbleibenden drei Asteroiden wurden im Quellartikel nicht einzeln beschrieben, sie weisen jedoch wahrscheinlich ähnliche Eigenschaften hinsichtlich Größe, Geschwindigkeit und Nähe zur Erde auf.

Diese Nähe von Asteroiden erinnert an die ständige Wachsamkeit, die bei der Überwachung von Weltraumobjekten erforderlich ist, die möglicherweise in unmittelbare Nähe unseres Planeten kommen. Die NASA und andere Weltraumagenturen auf der ganzen Welt verfolgen kontinuierlich Asteroiden und andere Himmelskörper, um eine frühzeitige Erkennung und bei Bedarf mögliche Abhilfemaßnahmen zu gewährleisten.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Asteroiden zwar relativ nahe an der Erde ankommen, derzeit jedoch kein Grund zur Besorgnis besteht, da ihre berechneten Flugbahnen keine nennenswerte Kollisionsgefahr erkennen lassen. Diese Begegnungen bieten Wissenschaftlern wertvolle Gelegenheiten, diese Weltraumgesteine ​​aus nächster Nähe zu untersuchen und unser Verständnis ihrer Zusammensetzung und ihres Verhaltens zu verbessern.

