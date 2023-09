Laut einer Studie könnten Säugetiere in 250 Millionen Jahren vom Aussterben bedroht sein, wenn die Erde zu heiß wird

Eine neue in Nature Geoscience veröffentlichte Studie legt nahe, dass Säugetiere aufgrund der extremen Hitze eines zukünftigen Superkontinents rund um den Äquator in 250 Millionen Jahren vom Aussterben bedroht sein könnten. Die Studie stellt die traditionelle Annahme in Frage, dass das Leben auf der Erde in Milliarden von Jahren bis zur Phase des „außer Kontrolle geratenen Treibhauses“ weiterbestehen wird, in der Wärme in der Atmosphäre eingeschlossen wird und die Ozeane verdunsten.

Die von Alexander Farnsworth, einem Klimaforscher an der Universität Bristol, durchgeführten Untersuchungen verdeutlichen die Grenzen der Fähigkeit von Säugetieren, Hitze zu widerstehen. Während Säugetiere Mechanismen wie Schweiß, Kreislaufsysteme und die Fähigkeit, kühlere Umgebungen aufzusuchen, entwickelt haben, haben diese Anpassungen ihre Grenzen. Die Studie legt nahe, dass die Erde einen Klimakipppunkt erreichen könnte, der sie für Säugetiere unbewohnbar macht.

Das Enddatum für Säugetiere liegt der Studie zufolge etwa 250 Millionen Jahre in der Zukunft und fällt damit mit dem gleichen Zeitraum seit dem ersten Erscheinen der Säugetiere zusammen. Obwohl es schwierig ist, Vorhersagen über die ferne Zukunft der Erde zu treffen, identifizieren Farnsworth und seine Kollegen drei Schlüsselfaktoren, die zum Temperaturanstieg auf dem Planeten beitragen werden.

Erstens wird erwartet, dass die Bildung eines Superkontinents mit dem vorhersehbaren Namen Pangaea Ultima alle heutigen Kontinente in der Nähe des Äquators zusammenführt. Dies wird dazu führen, dass die meisten Landflächen in den heißen und feuchten Tropen liegen, was das Überleben der Säugetiere vor große Herausforderungen stellt. Darüber hinaus wird die Konvergenz der Kontinente mit einer erhöhten vulkanischen Aktivität einhergehen, wodurch erhebliche Mengen Kohlendioxid in die Atmosphäre freigesetzt werden.

Schließlich wird die Sonne mit zunehmendem Alter mehr Energie abgeben, was zu einem allmählichen Temperaturanstieg führt. Zusammengenommen werden diese Faktoren dazu führen, dass in weiten Teilen des Superkontinents monatliche Durchschnittstemperaturen von über 40 bis 60 Grad Celsius herrschen.

Während der zukünftige Zustand des Planeten ungewiss ist, wirft diese Studie Licht auf mögliche Herausforderungen für das Leben von Säugetieren aufgrund steigender Temperaturen. Weitere Forschung ist erforderlich, um die langfristigen Folgen dieser Umweltveränderungen und ihre Auswirkungen auf verschiedene Arten vollständig zu verstehen.

Quellen:

– Studium der Naturgeowissenschaften

– Alexander Farnsworth, Klimaforscher an der University of Bristol