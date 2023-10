Neue Einblicke in das Überleben hochbewohnender Wirbeltiere

Die Entdeckung lebender Blattohrmäuse auf dem Gipfel des Vulkans Llullaillaco in den Anden hat bisherige Annahmen über die Grenzen des Wirbeltierlebens zunichte gemacht. Forscher wissen seit langem, dass mumifizierte Mäuse in den eisigen Temperaturen dieser Gipfel gefunden wurden, es war jedoch unklar, ob sie dort lebten oder nur zu Besuch waren. Jüngste Studien haben jedoch gezeigt, dass diese kleinen Säugetiere nicht nur in diesen extremen Höhen leben, sondern sich auch an das Gedeihen in solch rauen Umgebungen angepasst haben.

Wissenschaftler vermuteten zunächst, dass die mumifizierten Mäuse Teil von Opferritualen der Inkas gewesen sein könnten. Die Datierungsanalyse der konservierten Nagetiere ergab jedoch, dass sie relativ jung sind, was die Möglichkeit eines absichtlichen Transports durch alte Zivilisationen ausschließt. Stattdessen geht man davon aus, dass die Blattohrmäuse aufgrund der kalten und trockenen Bedingungen auf den Vulkangipfeln auf natürliche Weise mumifizieren.

Im Jahr 2013 wurde beobachtet, wie eine lebende Maus in einer Höhe von 20,360 Fuß über ein Schneefeld auf dem Vulkan Llullaillaco huschte und einen neuen Rekord aufstellte. Im Jahr 2020 kehrten die Forscher zurück und fingen erfolgreich weitere lebende Mäuse, darunter auch die, die auf dem Gipfel gefunden wurden – einer atemberaubenden Höhe von 22,100 Fuß über dem Meeresspiegel. Dies war der höchste Ort, an dem jemals ein Wirbeltier gefunden wurde, da Vögel höher fliegen können, diese Höhen jedoch nicht aushalten können.

Man ging davon aus, dass die herausfordernde Umgebung dieser Vulkangipfel, die durch heftige Winde, mangelnde Vegetation und einen deutlich verringerten Sauerstoffgehalt gekennzeichnet ist, für Säugetiere unwirtlich ist. Neuere Untersuchungen haben jedoch das Gegenteil bewiesen. Wissenschaftler haben Hunderte weitere mumifizierte und lebende Blattohrmäuse aus Llullaillaco und anderen benachbarten Vulkanen über 19,700 Fuß gesammelt.

Durch den Vergleich der Genome hochgelegener Mäuse mit Mäusen, die in tieferen Lagen leben, haben Forscher bestätigt, dass die Mäuse in diesen extremen Höhen eng miteinander verwandt sind. Dies deutet darauf hin, dass sie dort nicht nur brüten, sondern auch dort leben und keine vorübergehenden Besucher sind. Das Vorhandensein von Nagetierhöhlen oberhalb von 19,700 Fuß unterstützt diese Schlussfolgerung zusätzlich.

Obwohl das Rätsel um die mumifizierten Mäuse gelöst ist, bleiben immer noch Fragen zu den spezifischen Anpassungen offen, die es diesen kleinen Säugetieren ermöglichen, in ihrem kalten Lebensraum zu überleben. Darüber hinaus sind ihre Ernährung und die Mechanismen, um sich unter solch extremen Bedingungen warm zu halten, noch nicht vollständig geklärt. Laufende Studien, einschließlich der Etablierung einer Kolonie von Höhenmäusen zur Beobachtung und Analyse, zielen darauf ab, diese Geheimnisse zu lüften.

FAQ

F: Leben Blattohrmäuse ausschließlich auf Vulkangipfeln?

A: Blattohrmäuse wurden auf Vulkangipfeln in den Anden gefunden, aber Forscher haben sie auch auf anderen hohen Gipfeln in der Region Puna de Atacama entdeckt.

F: Wie überleben Blattohrmäuse in solch extremen Höhen?

A: Blattohrmäuse haben sich an die rauen Bedingungen ihrer hochgelegenen Lebensräume angepasst. Während die spezifischen Mechanismen noch nicht vollständig verstanden sind, zielt die laufende Forschung darauf ab, ihre Überlebensstrategien aufzudecken.

F: Sind Blattohrmäuse die einzigen Wirbeltiere, die in solchen Höhen leben können?

A: Blattohrmäuse sind die am höchsten lebenden Wirbeltiere, die bisher entdeckt wurden. Vögel können zwar höher fliegen, diese Höhenlagen können sie jedoch nicht als Lebensraum aufrechterhalten.

F: Warum mumifizieren Blattohrmäuse auf natürliche Weise?

A: Die kalten und trockenen Bedingungen auf den Vulkangipfeln tragen zur natürlichen Mumifizierung der Blattohrmäuse bei. Diese Bedingungen bewahren die Körper, anstatt sie zu zersetzen.

F: Welche Bedeutung hat diese Forschung?

A: Diese Forschung stellt bisherige Annahmen über die Grenzen des Wirbeltierlebens in Frage und liefert wertvolle Einblicke in die Anpassungsfähigkeit von Säugetieren in extremen Umgebungen. Es erweitert unser Verständnis der Widerstandsfähigkeit und Vielfalt des Lebens auf der Erde.