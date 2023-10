Das Ozonloch über der Antarktis im Jahr 2023 ist eines der größten seit Beginn der Aufzeichnungen

Wissenschaftler beobachten seit zwei Jahrzehnten einen positiven Trend in der Größe des Ozonlochs über der Antarktis. Messungen des Satelliten Copernicus Sentinel-5P zeigen jedoch, dass das Ozonloch im Jahr 2023 eines der größten seit Beginn der Aufzeichnungen ist. Dieses Loch, auch als „Ozonabbaugebiet“ bekannt, erreichte am 10. September 26 eine Größe von über 16 Millionen Quadratmeilen (2023 Millionen Quadratkilometer), was etwa der dreifachen Größe Brasiliens entspricht.

Die Größe des Ozonlochs schwankt im Laufe des Jahres, wobei die maximale Größe normalerweise von Mitte September bis Mitte Oktober auftritt. Wenn die Temperaturen auf der Südhalbkugel steigen und der Polarwirbel schwächer wird, verlangsamt sich der Ozonabbau und erreicht schließlich bis Ende Dezember wieder ein normales Niveau.

Der 5 gestartete Satellit Copernicus Sentinel-2017P ist mit einem fortschrittlichen multispektralen Bildspektrometer namens Tropomi ausgestattet. Dieses Instrument erkennt atmosphärische Gase und misst den gesamten Ozongehalt, um genaue Daten für die Überwachung der Ozonschicht und ihrer Entwicklung zu liefern.

Diego Loyola, leitender Wissenschaftler am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), erklärt, dass die Sentinel-5P-Messungen den globalen Ozondatensatz erweitern und eine genaue Überwachung der Ozonschicht ermöglichen. Die Daten werden innerhalb von drei Stunden verarbeitet und dem Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) zur Verfügung gestellt, der sie in sein Analyse- und Prognosesystem einbezieht.

Antje Inness, leitende Wissenschaftlerin am CAMS, stellt fest, dass das Ozonloch im Jahr 2023 früh begann und schnell an Größe zunahm. Sie vermutet, dass der Ausbruch des Vulkans Hunga Tonga-Hunga Ha'apai im Januar 2022 zum größeren Ozonloch beigetragen haben könnte. Der Vulkan injizierte eine erhebliche Menge Wasserdampf in die Stratosphäre, was zur Bildung polarer Stratosphärenwolken und einem beschleunigten Ozonabbau hätte führen können.

Die genauen Auswirkungen des Vulkans auf das Ozonloch werden jedoch noch untersucht. Frühere Fälle, in denen so große Mengen an Wasserdampf in die Stratosphäre injiziert wurden, sind rar, was es schwierig macht, das volle Ausmaß der Wirkung des Vulkans zu bestimmen.

Trotz der aktuellen Größe des Ozonlochs ist es dem 1987 ins Leben gerufenen Montrealer Protokoll gelungen, ozonschädigende Substanzen zu reduzieren und die Ozonschicht zu schützen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass sich die globale Ozonschicht mit dem weiteren Rückgang dieser Schadstoffe erholen und bis etwa 2050 ihren Normalzustand erreichen wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Ozonloch über der Antarktis im Jahr 2023 eines der größten seit Beginn der Aufzeichnungen ist, möglicherweise beeinflusst durch den Ausbruch des Vulkans Hunga Tonga-Hunga Ha'apai. Die Messungen des Satelliten Copernicus Sentinel-5P liefern wertvolle Daten zur Überwachung der Ozonschicht und zur Beurteilung ihrer Entwicklung.

Quelle: Europäische Weltraumorganisation (ESA)