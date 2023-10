By

Dieser Artikel bietet eine Zusammenfassung der aktuellen Himmelsereignisse, einschließlich der Positionen und Bewegungen von Venus, Jupiter und Saturn.

Am Morgenhimmel ist vor Sonnenaufgang im Ost-Südosten die strahlende Venus zu sehen. Derzeit erreicht er sein maximales Anstiegsintervall vor Sonnenaufgang, das bis zum 6. November andauern wird. Eine Stunde vor Sonnenaufgang steht Venus über 30° über dem Ost-Südost-Horizont und bewegt sich ostwärts vor dem Sternbild Löwe. Er befindet sich weniger als 20° links unten von Regulus, dem hellsten Stern im Löwen. Aufgrund des hellen Mondes am Himmel könnte dies jedoch seit über einer Woche der letzte Morgen sein, an dem man die Sterne des Löwen ohne die Hilfe eines Fernglases sehen kann.

Jupiter hingegen befindet sich am Westhimmel, weniger als 20° über der Venus und über 125° über der Venus. Die Kluft zwischen Venus und Jupiter wird von Tag zu Tag größer. Wenn die Trennung 180° erreicht, geht Jupiter unter, während Venus aufgeht. Dies wird am 10. Dezember der Fall sein. Danach wird Jupiter untergehen, bevor Venus aufgeht.

Am Abendhimmel ist Saturn nach Sonnenuntergang über dem Süd-Südost-Horizont sichtbar. Er ist nicht so hell wie Venus oder Jupiter, aber dennoch einer der hellsten sternähnlichen Körper am Himmel. Saturn befindet sich etwa 30° über dem Horizont und etwa 20° über dem Stern Fomalhaut.

In der Nacht erscheinen Jupiter, Saturn und der Mond aufgrund der Erdrotation weiter westlich. Saturn wird weniger als drei Stunden nach Sonnenuntergang am Südhimmel stehen und über eine Stunde vor dem Aufgang der Venus untergehen. Jupiter wird sich gegen Mitternacht im Südosten befinden und vor Sonnenaufgang wieder am Westhimmel sichtbar sein.

Die Beobachtung von Mond, Venus, Jupiter und Saturn am Himmel kann ein faszinierendes Himmelserlebnis bieten. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Zeuge dieser wunderschönen Himmelskörper zu werden, wie sie sich am Nachthimmel bewegen und interagieren.

Quellen:

– MICA-Computerprogramm des US Naval Observatory