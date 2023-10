Arcturus erscheint morgens vor Sonnenaufgang

By

Arcturus, der zweithellste Stern, der aus den mittleren nördlichen Breiten sichtbar ist, erscheint zum ersten Mal morgens vor Sonnenaufgang im Ostnordosten. Er leuchtet mit einer Intensität von 100 Sonnen und ist der hellste Stern in der nördlichen Himmelshälfte. Arcturus ist auch nach Sonnenuntergang am Westhimmel zu sehen und erscheint etwa eine Stunde nach Sonnenuntergang über 10° über dem West-Nordwest-Horizont.

Eine interessante Tatsache über Arcturus ist, dass er weit genug nördlich liegt, um sowohl am westlichen Abendhimmel als auch am östlichen Morgenhimmel sichtbar zu sein. Zu dieser Jahreszeit befindet er sich etwa drei Stunden weniger unter dem Horizont als die Sonne und ist daher in beide Richtungen sichtbar. Der Große Wagen kann zum Auffinden von Arcturus verwendet werden, da der gebogene Griff darauf zeigt.

Neben Arcturus ist in der Morgendämmerung im Ostsüdosten auch der Planet Venus sichtbar. Venus erscheint vor den Sternen des Sternbildes Löwe und ihre Bewegung gegen das Sternenfeld kann von einem Morgen auf den anderen gut beobachtet werden. Venus zeigt Phasen und befindet sich derzeit in einer leichten Gibbous-Phase, wobei 51 % des Planeten aus unserer Sicht beleuchtet sind.

Mittlerweile steht Jupiter etwa eine Stunde vor Sonnenaufgang am Westhimmel und befindet sich derzeit über 20° über dem Westhorizont. Es entfernt sich allmählich von der Venus, während es rückläufig ist, oder bewegt sich nach Westen gegen das Sternenfeld. Jupiter wird schließlich mit dem Aufgang der Venus untergehen und die beiden Planeten werden am 23. Mai 2024 eine enge Konjunktion haben, die jedoch aufgrund der Blendung der Sonne schwierig zu beobachten sein wird.

Schließlich sind nach Sonnenuntergang der helle Mond und Saturn am südöstlichen Himmel zu sehen. Auch Neptun befindet sich im selben Fernglasfeld wie der Mond, ist aber selbst in mondlosen Nächten eine Herausforderung. Himmelsbeobachter mit Teleskopen haben möglicherweise eine bessere Chance, es zu sehen.

Insgesamt ist der Himmel sowohl vor Sonnenaufgang als auch nach Sonnenuntergang voller interessanter Himmelsobjekte, die man beobachten kann.

