Sonnenfinsternis und Morgenplaneten

Am 14. Oktober 2023 wird auf der westlichen Hemisphäre eine Sonnenfinsternis zu sehen sein. Während dieser Sonnenfinsternis werden vor Sonnenaufgang auch die strahlende Venus und der Jupiter sichtbar sein. Die Sonnenfinsternis beginnt an der Küste Oregons und setzt sich ostwärts über Nevada, Utah, Colorado, Arizona, New Mexico, Texas und den Golf von Mexiko fort. Himmelsbeobachter, die sich auf dem Weg der Sonnenfinsternis befinden, werden Zeuge einer ringförmigen oder „Feuerring“-Finsternis, bei der der Mond die Sonne nicht vollständig bedeckt und so einen Lichtring um den Mond entsteht.

Außerhalb des Hauptschattens erleben Himmelsbeobachter je nach Entfernung vom Weg eine partielle Sonnenfinsternis. In Chicago wird der Mond 54 % der Sonne bedecken, während es in Phoenix 85 % der Sonne sein werden. Der beste Weg, die Sonnenfinsternis zu beobachten, besteht darin, die Sonne durch ein Teleskop oder ein Fernglas auf eine Leinwand zu projizieren. Eine andere Methode besteht darin, ein kleines Loch, beispielsweise durch eine Aluminiumfolie, zu verwenden, um ein Bild der Sonnenfinsternis auf einem weißen Bildschirm zu erzeugen. Überlappende Blätter an einem Baum können auch natürliche Nadellöcher erzeugen, die mehrere Bilder einer Sonnenfinsternis auf den Boden projizieren.

Diese Sonnenfinsternis ist ein Vorläufer der totalen Sonnenfinsternis, die am 8. April 2024 in weiten Teilen Nordamerikas sichtbar sein wird. Diese bevorstehende Sonnenfinsternis wird weniger als einen Tag nach dem Erreichen des Perigäums, dem erdnächsten Punkt des Mondes, stattfinden. Dadurch wird der Mond die Sonnenscheibe vollständig bedecken und die Sonnenkorona sichtbar machen.

Neben der Sonnenfinsternis gibt es auch am Morgen- und Abendhimmel interessante Himmelsereignisse. Vor Sonnenaufgang ist am Osthimmel die strahlende Venus zu sehen, zusammen mit Regulus, dem hellsten Stern des Löwen. Venus bewegt sich langsam nach Osten und wird bald an Rho Leonis vorbeikommen, einem weiteren Stern im Löwen. Jupiter hingegen ist vor Sonnenaufgang am Westhimmel in der Nähe der Sterne Hamal und Menkar zu sehen. Saturn ist im Südosten nach Sonnenuntergang sichtbar und obwohl er nicht so blendend ist wie Venus und Jupiter, ist er dennoch ein beeindruckender Anblick.

