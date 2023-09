Die Schönheit der Venus, des Mondes und Regulus am Morgenhimmel

Heute Morgen wurden Himmelsbeobachter mit einem atemberaubenden Schauspiel verwöhnt, als sich Venus, die Mondsichel und der Stern Regulus vor Sonnenaufgang am Osthimmel versammelten. Venus und Saturn stehen ebenfalls in Opposition, das heißt, sie sind am Himmel 180° voneinander entfernt. Während die Venus jedoch hell genug ist, um durch den Dunst am Horizont zu leuchten, ist die Sichtbarkeit des Saturns stark beeinträchtigt.

Venus, die Königin des Morgenhimmels, leuchtet etwa 30° über dem Horizont hell und überstrahlt alle sternähnlichen Himmelskörper. Aufgrund seiner Brillanz kann es leicht mit den Lichtern eines Flugzeugs verwechselt werden. Regulus, der hellste Stern im Löwen, steht 2.4° links oben von der Venus. Heute Morgen war der Mond zu 16 % beleuchtet und erschien 5.9° links oben von der Venus. Erdschein, das von den Ozeanen, Wolken und Land der Erde reflektierte Sonnenlicht, beleuchtete sanft den Nachtteil des Mondes.

Diese Zusammenkünfte von Venus, Mond und Regulus werden in den kommenden Jahren recht häufig stattfinden. Im Jahr 2024 werden sie am Abendhimmel in einen Kreis mit einem Durchmesser von 2.6° passen. Am 5. August dieses Jahres wird die Venus 5 Minuten nach Sonnenuntergang weniger als XNUMX° über dem Horizont stehen.

Im Jahr 2025, am 19. September, werden die drei Himmelskörper in einen Kreis von nur 1.3° Durchmesser passen und so einen atemberaubenden Anblick bieten. Im folgenden Jahr, am 16. Juli, werden sie in einen 7.8°-Kreis passen, der über das Sichtfeld des Fernglases hinausgeht.

Am Abendhimmel ist der Mars nicht sichtbar, während Saturn etwa eine Stunde nach Sonnenuntergang am südöstlichen Himmel erscheint. Jupiter geht etwa 68 Minuten nach Einbruch der Dunkelheit auf und ist etwa eine Stunde später im Ostnordosten zu sehen.

Es ist immer ein Vergnügen, Zeuge dieser himmlischen Zusammenkünfte zu sein und sich an die Schönheit und Weite unseres Universums erinnert zu fühlen.

