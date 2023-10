Der Himmel im November 2023: Venus, Jupiter und Saturn

By

Im November 2023 werden Himmelsbeobachter am frühen Morgen mit einem wunderschönen Anblick aus Mondsichel und Venus belohnt. Etwa eine Stunde vor Sonnenaufgang ist die zu 30 % beleuchtete Mondsichel am südöstlichen Himmel auf über halber Höhe zu sehen. Die strahlende Venus leuchtet hell über 20° rechts oben von der Mondkugel. Wer ein Fernglas hat, kann Denebola, den Schwanz des Löwen, etwa 16.0° links unten vom Mond erkennen.

In den nächsten Morgen werden Venus, der Mond und der Stern Zaniah (auch bekannt als Eta Virginis) im selben Sichtfeld erscheinen. Beobachter können beobachten, wie sich der Mond allmählich der Venus nähert, während sich Venus von Zavijava entfernt und sich Zaniah nähert. Am Morgen des 13. wird Venus an Zaniah vorbeiziehen. Mit einem Fernglas kann man auch das ferne Sternenfeld neben der Venus beobachten.

Darüber hinaus können Zuschauer auf dem Mond nach Erdschein Ausschau halten, der durch Sonnenlicht entsteht, das von den Ozeanen, Wolken und dem Land der Erde reflektiert wird. Dieses Phänomen beleuchtet sanft den Nachtteil des Mondes und trägt so zu seiner Schönheit bei.

Jupiter, ein weiterer prominenter Planet, ist am Abendhimmel zu sehen. Im Westen ist es niedrig und wird mit dem Untergang schwächer. Trotz atmosphärischer Verdunklungs- und Unschärfeeffekte bleibt Jupiter im Gegensatz zu Saturn bis zu seinem Untergang sichtbar.

Apropos Saturn: Etwa eine Stunde nach Sonnenuntergang ist er über 30° hoch im Südsüdosten zu finden. Es bewegt sich langsam ostwärts vor Aquarius und befindet sich derzeit etwa 6.7° links oben von Deneb Algedi, dem Schwanz von Capricornus. Saturn bewegt sich allmählich in Richtung Skat, dem Bein des Wassermanns, und Lambda Aquarii. Auch Fomalhaut ist sichtbar, etwa 20° links unten vom Saturn und fast 15° über dem Horizont. Saturn ist nach Sonnenuntergang noch einige Stunden sichtbar, bevor er im Westsüdwesten untergeht.

Zusammenfassend bietet der November 2023 Himmelsbegeisterten die Möglichkeit, die Mondsichel und die Venus am frühen Morgenhimmel vor Sonnenaufgang zu beobachten. Darüber hinaus sind Jupiter und Saturn in den Abendstunden gut zu sehen. Schnappen Sie sich also Ihr Fernglas und machen Sie sich bereit für eine atemberaubende Himmelsshow diesen Monat!

Definitionen:

– Erdschein: Das von der Erde reflektierte Sonnenlicht, das den dunklen Teil des Mondes beleuchtet.

– Denebola: Der Name für den Stern Beta Leonis im Sternbild Löwe.

– Zaniah: Zaniah, auch bekannt als Eta Virginis, ist ein Stern im Sternbild Jungfrau.

Quellen:

– Das MICA-Computerprogramm des US Naval Observatory.