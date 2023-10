Der letzte Viertelmond und die strahlende Venus am Himmel

5. November 2023: Der Mond des letzten Viertels ist vor Sonnenaufgang sichtbar, begleitet von der hellen Präsenz der Venus im Ost-Südosten. Der Mond ist derzeit halbvoll und im Osten zwischen den schwachen Sternen des Sternbildes Krebs zu sehen. Wenn die Morgendämmerung naht, steigt der Mond in Ost-Südost-Richtung höher.

Venus, bekannt als Morgenstern, leuchtet hell über 30° über dem Ost-Südost-Horizont. Er befindet sich etwa 40° links unten vom Mond und bewegt sich ostwärts vor den fernen Sternen des Sternbildes Jungfrau. Venus befindet sich nur 0.7° über Zavijava, auch bekannt als Beta Virginis, und wird morgen früh in einer Entfernung von 0.5° am Stern vorbeiziehen. Um Zavijava in der Nähe des Planeten zu lokalisieren, wird ein Fernglas empfohlen.

Die Beobachtung der Venus durch ein Teleskop zeigt ihre Phasen, wobei die aktuelle Phase eine gewölbte Phase ist, was bedeutet, dass sie zu etwa 57 % beleuchtet ist. Diese Phase wird als Morgen-Gibbous-Phase bezeichnet. In den kommenden Tagen wird sich die Venus weiter dem Stern Spica nähern, der etwa 5° oben im Osten, etwa 27° links unten von der Venus, zu finden ist. Die beiden werden etwa eine Woche nach dem 22. eine weite Konjunktion erreichen.

Am Abendhimmel sind sowohl Merkur als auch Mars nicht sichtbar. Am 4. Dezember wird Merkur seine größte Entfernung von der Sonne erreichen, aber seine niedrige Position am Südwesthimmel erschwert seine Sichtbarkeit in den Abendstunden. Der Mars hingegen steuert am 17. November auf die obere Konjunktion zu und wird schließlich am Morgenhimmel sichtbar.

Saturn ist jedoch nach Sonnenuntergang im Südsüdosten zu sehen und leuchtet heller als die meisten anderen Sterne am Himmel. Es hat kürzlich seine Rückwärtsbewegung beendet und bewegt sich, wenn auch langsam, nach Osten. Saturn befindet sich im gleichen binokularen Sichtfeld wie Deneb Algedi, Capricornus‘ Schwanz, mit etwa 6.7° unten rechts vom Planeten. Es bahnt sich allmählich seinen Weg in Richtung Skat und Lambda Aquarii.

Jupiter steht über 10° über dem Osthorizont und rückläufig vor dem Widder, westlich einer imaginären Linie von Hamal nach Menkar. Nach seiner Opposition wird Jupiter die ganze Nacht über sichtbar sein.

Quellen:

– MICA-Computerprogramm des US Naval Observatory

