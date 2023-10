Jupiter in Opposition: Ein spektakuläres Himmelsereignis

Jupiter, der größte Planet unseres Sonnensystems, wird am 3. November 2023 die ganze Nacht am Himmel stehen, wenn die Erde zwischen dem Planeten und der Sonne vorbeizieht. Das bedeutet, dass Jupiter nach Sonnenuntergang am Osthimmel und vor Sonnenaufgang am Westhimmel sichtbar sein wird.

Während dieser Zeit befindet sich Jupiter in Opposition, was bedeutet, dass sich die Erde genau zwischen Jupiter und der Sonne befindet. Diese Konfiguration wird Opposition genannt, da Sonne und Jupiter am Himmel 180° voneinander entfernt sind und in entgegengesetzte Richtungen erscheinen. Im Gegensatz zu manchen Himmelsereignissen ist es nicht notwendig, Jupiter zur Oppositionszeit zu betrachten, da der Planet immer spektakulär hell ist.

Mit Hilfe eines Teleskops können Beobachter einen Blick auf mindestens vier der größten Monde und Wolken des Jupiter erhaschen, die durch die schnelle Rotation des Planeten parallel zum Äquator gepeitscht werden. Man kann auch den Großen Roten Fleck beobachten, eine langlebige atmosphärische Störung, die über Jupiters sichtbares Gesicht zieht. In der Nacht kann man die größten Monde dabei beobachten, wie sie langsam um den Planeten tanzen.

Neben Jupiter ereignen sich noch weitere Himmelsereignisse am Himmel. Venus, der Morgenstern, wird vor Sonnenaufgang im Ost-Südosten sichtbar sein. Es wird zusammen mit Zavijava, auch bekannt als Beta Virginis, im Sternbild Jungfrau zu sehen sein. Der gewölbte Mond steht vor Sonnenaufgang hoch im Südwesten, in der Nähe der Gemini-Zwillinge. Saturn, das Ringwunder, wird nach Sonnenuntergang über 30° im Südsüdosten stehen.

