Lynne Maquat und Demis Hassabis halten die Gairdner National Program Lecture 2023

Die Gairdner Foundation ist für ihre Anerkennung bedeutender Forschungsbeiträge im Bereich der Behandlung und Linderung von Krankheiten bekannt. Im Rahmen der Gairdner National Program Lecture 2023 empfängt McGill Research + Innovation Lynne E. Maquat und Demis Hassabis, beide Träger des renommierten Canada Gairdner International Award.

Demis Hassabis, Mitbegründer und CEO von Google DeepMind, ist für seine Expertise im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) bekannt. Er wurde für seinen Beitrag zur Entwicklung von AlphaFold gewürdigt, einer KI-basierten Lösung für die seit langem bestehende Herausforderung der Proteinstrukturvorhersage. AlphaFold hat der wissenschaftlichen Gemeinschaft den genauesten und umfassendsten Überblick über die Struktur des menschlichen Proteoms geliefert und bietet ein enormes Potenzial für Fortschritte in der biologischen und medizinischen Forschung.

Hassabis konzentriert sich nicht nur auf KI-Fortschritte, sondern betont auch die Bedeutung ethischer Überlegungen in diesem Bereich. Mit der Vision, künstliche allgemeine Intelligenz zu schaffen, leitet er die Bemühungen zur Entwicklung von Maschinen, die lernen, denken und komplexe Probleme lösen können. Gleichzeitig plädiert er für eine verantwortungsvolle KI-Forschung und betont die Notwendigkeit, sich mit den langfristigen gesellschaftlichen Auswirkungen leistungsstarker Technologien auseinanderzusetzen.

Lynne Maquat, eine Expertin für die molekularen Grundlagen menschlicher Krankheiten, einschließlich mRNA-Zerfallsmechanismen, wird bei der Veranstaltung ebenfalls einen Vortrag halten. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Therapeutika für Krankheiten, die mit hyperaktiviertem Nonsense-vermitteltem mRNA-Zerfall einhergehen, wie etwa dem fragilen X-Syndrom. Maquats bahnbrechende Entdeckung des durch Unsinn vermittelten mRNA-Zerfalls brachte ihr 2015 den Canada Gairdner International Award ein. Ihr Vortrag wird sich mit diesem Fachgebiet befassen und die Rolle des durch Unsinn vermittelten mRNA-Zerfalls für die menschliche Gesundheit und Krankheit untersuchen.

Die Vorträge und eine Frage-und-Antwort-Runde finden am 23. Oktober 2023 von 2:30 bis 4:30 Uhr im Jeanne Timmins Amphitheater in The Neuro (Montreal Neurological Institute-Hospital) statt. Im Anschluss an die Veranstaltung findet ein Empfang statt. Eine vorherige Anmeldung zur Veranstaltung wird empfohlen.

