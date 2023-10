Im White-Sands-Nationalpark entdeckte menschliche Fußabdrücke weisen auf die Bewohner des alten New Mexico hin

By

Forscher haben im White-Sands-Nationalpark eine erstaunliche Entdeckung gemacht und Fußabdrücke entdeckt, die darauf hindeuten, dass Menschen vor über 20,000 Jahren auf dem Gebiet des heutigen New Mexico gelebt haben könnten. Diese Entdeckung stellt frühere Annahmen in Frage, dass sich Menschen vor etwa 12,000 Jahren erstmals in der Region niederließen.

Die Fußabdrücke wurden in den Gipssanddünen des Parks gefunden, die aufgrund der einzigartigen geologischen Bedingungen über Tausende von Jahren erhalten blieben. Durch die Analyse der Tiefe, Breite und Schrittlänge der Fußabdrücke konnten die Forscher wichtige Informationen über die Personen ableiten, die ihre Spuren hinterlassen haben.

Wissenschaftler sind seit langem daran interessiert, den zeitlichen Verlauf der menschlichen Migration und Besiedlung in Nordamerika zu verstehen. Dieser Fund liefert wertvolle Beweise dafür, dass Menschen viel früher als bisher angenommen im heutigen New Mexico präsent waren, und trägt zu unserem Verständnis der prähistorischen Menschheitsgeschichte auf dem Kontinent bei.

Die Entdeckung wirft auch Fragen darüber auf, wie diese frühen Bewohner in die Region kamen. Es wird vermutet, dass sie dem Wild auf alten Migrationsrouten oder auf Wasserstraßen gefolgt sind und so ihr Territorium im Laufe der Zeit erweitert haben.

Weitere Studien zu den Fußabdrücken werden durchgeführt, um mehr Einblicke in die Verhaltensweisen und Lebensstile dieser alten Menschen zu gewinnen. Durch die genauere Untersuchung der Fußabdrücke hoffen die Forscher, mehr über ihre Körperproportionen, ihr Geschlecht und sogar mögliche Wechselwirkungen mit der Umwelt zu erfahren.

Dieser bemerkenswerte Fund eröffnet neue Wege für die archäologische Forschung und unterstreicht die Bedeutung der fortlaufenden Erkundung in Gebieten, die für ihre reiche Geschichte bekannt sind. Es ist ein Beweis dafür, wie wichtig es ist, Naturlandschaften wie den White-Sands-Nationalpark zu erhalten und zu schützen, die weiterhin faszinierende Einblicke in unsere gemeinsame Vergangenheit bieten.

