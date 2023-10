Neue Erkenntnisse über antikes römisches Glas enthüllen Potenzial für photonische Kristalle

By

Wissenschaftler haben an mehreren antiken römischen Ausgrabungsstätten und Baustellen eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht. Es wurde festgestellt, dass Fragmente antiker römischer Glasgefäße, die jahrhundertelang unter der Erde vergraben waren, über ein einzigartiges modernes technologisches Potenzial verfügen. Diese Glasfragmente, die für ihre atemberaubenden schillernden Farben bekannt sind, enthalten tatsächlich photonische Kristalle, die durch Filtern und Reflektieren von Licht optische Effekte erzeugen können.

Photonische Kristalle sind Nanostrukturen mit geordneten Anordnungen von Atomen, die schillernde Farben erzeugen können. Sie kommen in verschiedenen Tieren vor und wurden für eine Vielzahl von Anwendungen auch künstlich hergestellt. Allerdings hatte das Forscherteam zunächst nicht damit gerechnet, dass sich auf antiken römischen Glasscherben photonische Kristalle befinden.

Die Entdeckung wurde von den Ingenieurprofessoren Fiorenzo Omenetto und Giulia Guidetti am Silklab der Tufts University gemacht. Die molekulare Struktur dieser winzigen Glasscherben ordnet sich im Laufe der Jahrtausende neu an, was zur Bildung photonischer Kristalle führt. Die einzigartigen atomaren und mineralischen Strukturen auf den Glasscherben wurden durch die Einwirkung von Umweltbedingungen wie pH-Änderungen und Schwankungen des Grundwassers erzeugt.

Einem besonders faszinierenden Glasscherben gab das Forschungsteam aufgrund seines funkelnden Aussehens liebevoll den Namen „Wow-Glas“. Diese Scherbe wurde an einem Ort in der Nähe des heutigen Aquileia in Italien, einer antiken römischen Stadt, geborgen. Rasterelektronenmikroskopie enthüllte die strukturelle Zusammensetzung und Elementaranalyse des Glases.

Die goldene Spiegelpatina auf der Außenseite des Glases wird auf die Bildung von Bragg-Stapeln zurückgeführt, bei denen es sich um Schichten aus Siliziumoxid mit wechselnder Dichte handelt. Das Team geht davon aus, dass diese Formation das Ergebnis von Korrosions- und Wiederaufbauprozessen ist, die durch Boden, Mineralien, Regenwasser und andere Faktoren verursacht werden. Die Schichten aus kristallinem Material sind unglaublich geordnet und bestehen aus Hunderten abwechselnder Silizium- und Mineralschichten.

Diese Erkenntnisse eröffnen Möglichkeiten zur Nachbildung und Beschleunigung des Wachstums optischer Materialien im Labor. Anstatt sie herstellen zu müssen, können Forscher diese Materialien möglicherweise mithilfe ähnlicher Prozesse züchten, die natürlicherweise auf antiken römischen Glasscherben ablaufen.

Insgesamt wirft dieser Durchbruch ein neues Licht auf das antike römische Glas und sein ungenutztes technologisches Potenzial. Die Studie „Photonische Kristalle, die mit der Zeit in antikem römischen Glas gebaut wurden“ wurde in den Proceedings der National Academy of Sciences veröffentlicht.

FAQ

Was sind photonische Kristalle?

Photonische Kristalle sind Nanostrukturen, die über eine geordnete Anordnung von Atomen verfügen, was zu einzigartigen optischen Effekten führt. Sie können Licht filtern und reflektieren und so schillernde Farben erzeugen. Diese Kristalle kommen in der Natur bei verschiedenen Tieren vor und wurden für eine Vielzahl von Anwendungen auch künstlich hergestellt.

Welche Bedeutung haben die photonischen Kristalle, die auf antikem römischem Glas gefunden wurden?

Die Entdeckung photonischer Kristalle auf antiken römischen Glasfragmenten gibt Einblick in das einzigartige technologische Potenzial dieser Artefakte. Es enthüllt die natürliche Bildung optischer Materialien im Laufe der Zeit, die möglicherweise im Labor nachgebildet und beschleunigt werden könnte. Dies eröffnet Möglichkeiten für den Anbau optischer Materialien, anstatt sich ausschließlich auf Herstellungsprozesse zu verlassen.

Wie entstanden die photonischen Kristalle auf den antiken römischen Glasscherben?

Es wird angenommen, dass die Bildung photonischer Kristalle auf den Glasscherben eine Folge von Korrosions- und Umbauprozessen ist. Veränderungen der Umweltbedingungen, wie pH-Wert und Grundwasserschwankungen, sowie das Vorhandensein von Erde und Mineralien trugen zur Diffusion und zyklischen Korrosion der Kieselsäure im Glas bei. Die resultierenden Schichten aus kristallinem Material sind unglaublich geordnet und bestehen aus abwechselnden Silizium- und Mineralschichten.