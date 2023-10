Die alte DNA der Fruchtfliegen

Forscher der University of Wisconsin-Madison und der Lund University haben eine Studie durchgeführt, in der sie die DNA von Fruchtfliegen aus 200 Jahre alten Museumssammlungen analysierten. Diese Fruchtfliegen, wissenschaftlich Drosophila melanogaster genannt, sind seit über einem Jahrhundert ein Schlüsseltier für die Genforschung. Die Fliegen wurden zwischen dem frühen 1800. und den 1930er Jahren von Naturforschern in Europa gesammelt. Den Forschern gelang es, die DNA dieser alten Fliegen zu extrahieren und zu analysieren und so neue Erkenntnisse über ihre Entwicklung zu gewinnen.

Die Studie ergab, dass die im frühen 1800. Jahrhundert gesammelten Fliegen den heutigen Fliegen genetisch ähnlicher waren als die in den 1930er Jahren gesammelten. Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die älteren Fliegen zu den ersten Ankünften in der Region gehören, was zu genetischer Drift und größerer Variation in der Population führt. Mit der Zeit und der Kreuzung der Fliegen mit Fliegen aus anderen Teilen Europas nahm jedoch ihre genetische Einzigartigkeit ab.

Die Forscher identifizierten auch eine Handvoll Gene, die Anzeichen von evolutionärem Druck zeigten. Es wurde festgestellt, dass ein Gen, Cyp6g1, die Fliegen resistenter gegen das in den 1940er Jahren eingeführte Pestizid DDT macht. Ein weiteres Gen, Ahcy, spielte eine Rolle bei der Anpassung der Fliegen an kühlere Temperaturen und kürzere Tage in Umgebungen hoher Breitengrade.

Die Studie zeigt den Wert von Museumssammlungen für die Genforschung sowie die Bedeutung der Untersuchung antiker DNA für das Verständnis der Evolution von Arten. Die Fruchtfliege bietet mit ihrer kurzen Lebensdauer von 50 Tagen eine einzigartige Gelegenheit, die genetischen Veränderungen zu untersuchen, die über Tausende von Generationen hinweg stattgefunden haben.

