Ein zwanzigjähriger Zeitraffer von Eta Carinae: Neue Einblicke in eine Sternexplosion

Beobachtungen des Chandra-Röntgenobservatoriums haben in Kombination mit Daten des XMM-Newton-Teleskops der ESA faszinierende neue Informationen über eine Sternexplosion geliefert, die als „Große Eruption“ in Eta Carinae bekannt ist. Dieser Ausbruch ereignete sich Mitte des 1800. Jahrhunderts und war so heftig, dass das System gewaltsam das Massenäquivalent von 10 bis 15 Erden ausschleuderte und eine dichte Gasblase namens Homunculus-Nebel bildete.

Chandra machte 1999, 2003, 2009, 2014 und 2020 Bilder von Eta Carinae und ermöglichte es Wissenschaftlern, die Ausbreitung des Materials aus der Großen Eruption über einen Zeitraum von zwei Jahrzehnten zu untersuchen. Die neuesten Beobachtungen offenbaren nicht nur einen hellen Ring aus Röntgenstrahlen um den Homunculus-Nebel, sondern auch einen schwächeren Röntgenring, der wertvolle Einblicke in die gewalttätige Geschichte von Eta Carinae liefert.

Es wird angenommen, dass es sich bei der schwachen Röntgenhülle um die bis dahin unbekannte Druckwelle des Großen Ausbruchs in den 1840er Jahren handelt. Diese Entdeckung wirft Licht auf die Hintergrundgeschichte von Eta Carinae und trägt zu unserem Verständnis seiner Entwicklung bei. Der Hauptautor der Studie, Michael Corcoran, erklärt, dass diese schwache Röntgenhülle „einen wichtigen Teil der Hintergrundgeschichte von Eta Carinae erzählt, den wir sonst nicht gewusst hätten.“

Weitere Analysen deuten darauf hin, dass die äußere Hülle der Röntgenstrahlen aus Material stammt, das vor der Großen Eruption vom sterbenden Stern ausgestoßen wurde. Die vom Hubble-Weltraumteleskop beobachtete Bewegung der Klumpen in der Region weist darauf hin, dass dieses Material wahrscheinlich zwischen 1200 und 1800 weggesprengt wurde. Die Druckwelle der Großen Eruption erhitzte diese Klumpen auf Millionen Grad Celsius und erzeugte das helle X- Strahlenring. Jetzt hat sich die Druckwelle über den Ring hinaus bewegt und liefert einen weiteren Beweis dafür, dass die Große Eruption wahrscheinlich durch eine Verschmelzung zweier Sterne in einem Drei-Sterne-System verursacht wurde.

Diese Zusammenarbeit zwischen Chandra und XMM-Newton hat gezeigt, wie wirkungsvoll die Kombination von Beobachtungen verschiedener astronomischer Instrumente ist, um tiefere Einblicke in diese Sternphänomene zu gewinnen. Die Ergebnisse wurden im Astrophysical Journal veröffentlicht und tragen zu unserem Wissen über die komplexe Dynamik und Entwicklung explosiver Sternereignisse bei.

