Die medizinische Fakultät der University of Minnesota erhält 16 Millionen US-Dollar Zuschuss zur Entschlüsselung des Schaltplans des Gehirns

Die University of Minnesota Medical School hat von der National Institutes of Health (NIH) Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies® (BRAIN) Initiative einen Zuschuss in Höhe von 16 Millionen US-Dollar erhalten. Mit der Finanzierung wird ein bahnbrechendes Projekt unterstützt, dessen Schwerpunkt auf der Aufklärung der Geheimnisse des „Schaltplans“ des Gehirns und der Art und Weise liegt, wie seine Neuronen miteinander verbunden sind und miteinander kommunizieren.

Das Ziel dieses Projekts mit dem Namen BRAIN CONNECTS ist es, besser zu verstehen, wie komplexe Nervenbahnen menschliches Verhalten erzeugen. Die Forschung wird sich auf die Kartierung von Verbindungen zwischen bestimmten Gehirnregionen konzentrieren, die für übergeordnete Funktionen wie Aufmerksamkeit und Entscheidungsfindung verantwortlich sind. Herkömmliche Kartierungsmethoden haben ihre Grenzen, daher wird das Team fortschrittliche Techniken kombinieren, darunter fortschrittliche MRT-, optische Bildgebungs- und Zellmarkierungstechniken, um diese Lücke zu schließen.

Laut Kamil Ugurbil, PhD, dem Hauptforscher, „tritt BRAIN CONNECTS in die Fußstapfen des Human Connectome Project, geht aber noch einen Schritt weiter, indem es fortschrittliche MRT zusammen mit anderen neuen Werkzeugen verwendet.“ Dieser Ansatz wird uns ein detaillierteres und viel klareres Bild der Schaltkreise des Gehirns liefern.“

Den derzeit verfügbaren Techniken zur Kartierung der Gehirnkonnektivität fehlt entweder die erforderliche Auflösung oder die Fähigkeit, sie über große Regionen des gesamten Gehirns zu skalieren. BRAIN CONNECTS zielt darauf ab, Werkzeuge zu entwickeln, mit denen gehirnweite Konnektivitätskarten in beispiellosem Detaillierungsgrad und Maßstab erstellt werden können.

Sarah Heilbronner, PhD, Hauptforscherin und außerordentliche Professorin am Baylor College of Medicine, betonte, wie wichtig es ist, den Schaltplan des Gehirns zu verstehen: „Das NIH tätigt eine wichtige Investition in die Aufdeckung eines der wichtigsten Merkmale der Gehirnanatomie – seines Schaltplans bzw wie Neuronen aufgebaut sind, um miteinander zu kommunizieren. Dies wird sich in den kommenden Jahren im Hinblick auf neuromodulatorische Behandlungen von Hirnerkrankungen als sehr wertvoll erweisen.“

Ziel des Projekts ist die Erstellung präziser Schaltpläne mithilfe eines multimodalen, artenübergreifenden und skalenübergreifenden Ansatzes. Diese detaillierten Diagramme werden entscheidende Einblicke in die Gehirnkonnektivität und ihre Auswirkungen auf Kognition, Verhalten und Krankheit liefern. Zu dem an diesem Projekt beteiligten Wissenschaftlerteam gehören Experten der University of Minnesota Medical School, des U of M College of Science and Engineering, der University of Nottingham, des Shenzhen Institute of Advanced Technology, der University of Texas Austin, der Oxford University, der Vanderbilt University und von Cold Spring Harbor Laboratories und Allen Institute.

Neben der Kartierung des Schaltplans des Gehirns plant das Team, die Behandlung von Hirnerkrankungen voranzutreiben. Das Verständnis und die Behebung gestörter Gehirnkonnektivität, die bei psychiatrischen und neurologischen Erkrankungen häufig vorkommt, ist ein wesentlicher Schritt bei der Umsetzung wirksamer Lösungen.

Dieses Projekt wird von der NIH BRAIN Initiative unterstützt und nutzt das Medical Discovery Team (MDT) der University of Minnesota für optische Bildgebung und Hirnforschung.

Quellen:

– Die University of Minnesota Medical School erhält einen Zuschuss in Höhe von 16 Millionen US-Dollar zur Unterstützung der Forschung zum Schaltplan des Gehirns

– Zuschuss der NIH BRAIN Initiative UM1NS132207