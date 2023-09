Asteroid Bennu könnte möglicherweise in 159 Jahren die Erde treffen, warnt ein Experte

By

Eine neue Studie legt nahe, dass in den nächsten 159 Jahren die Möglichkeit einer Asteroidenkollision mit der Erde besteht, mit möglicherweise katastrophalen Folgen. Der Astrophysikprofessor Bertram Bitsch vom University College Cork (UCC) in Irland hat davor gewarnt, dass der Asteroid Bennu unseren Planeten treffen und eine Bedrohung für die Menschheit darstellen könnte. Während die Wahrscheinlichkeit eines Aufpralls mit eins zu 2700 relativ gering ist, könnten die Folgen katastrophal sein.

Der Asteroid Bennu gilt mit einer Größe von 1640 Fuß als massiv. Sollte es mit der Erde kollidieren, könnte es einen 6 Kilometer breiten Krater erzeugen und in einem großen Gebiet erhebliche Schäden an Gebäuden verursachen. Diese alarmierende Vorhersage basiert auf der Ungewissheit über die zukünftigen Gravitationsbegegnungen, denen der Asteroid ausgesetzt sein könnte, was es schwierig macht, seine Flugbahn präzise zu berechnen.

Positiv zu vermerken ist, dass die NASA-Raumsonde Osiris-Rex erst vor wenigen Tagen erfolgreich Bodenproben vom Asteroiden Bennu gesammelt und zur Erde zurückgebracht hat. Diese entscheidenden Daten werden Wissenschaftlern helfen, die Ursprünge des Universums zu verstehen und Einblicke in die Asteroiden selbst zu gewinnen. Darüber hinaus wird es bei der Entwicklung von Abwehrmechanismen zum Schutz der Erde vor möglichen Asteroideneinschlägen helfen.

Die NASA analysiert derzeit die 250 g Erde, die vom Asteroiden Bennu gesammelt wurden. Diese Studie wird zu einem besseren Verständnis von Asteroiden beitragen und möglicherweise zur Entwicklung von Strategien zur Ablenkung oder Zerstörung gefährlicher Asteroiden führen. Das ultimative Ziel besteht darin, die Sicherheit unseres Planeten zu gewährleisten und zukünftige katastrophale Ereignisse zu verhindern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aussicht auf eine Asteroidenkollision zwar besorgniserregend sein mag, doch laufende Forschung und Fortschritte in der Technologie ermöglichen es uns, diese Risiken besser zu verstehen und möglicherweise zu mindern. Durch die weitere Untersuchung von Asteroiden wie Bennu arbeiten Wissenschaftler daran, unseren Planeten und den Fortbestand der Menschheit zu schützen.

