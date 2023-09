Neu entdecktes Riesenspinnfossil gibt Aufschluss über das Aussterben der Spinnen

Ein Team australischer Wissenschaftler unter der Leitung des Australian Museum und der University of New South Wales hat eine bahnbrechende Entdeckung gemacht – eine riesige fossile Spinne, die zur Familie der Falltürspinnen mit Bürstenfüßen gehört. Dieses Fossil mit dem Namen Megamonodontium mccluskyi ist das erste seiner Art, das jemals gefunden wurde, und liefert wertvolle Einblicke in die Evolutionsgeschichte der Spinnen.

Die Wissenschaftler schätzen, dass das Fossil zwischen 11 und 16 Millionen Jahre alt ist und in McGraths Flat, NSW, entdeckt wurde, einer Fossilienfundstelle, die für ihr eisenreiches Gestein namens Goethit bekannt ist. Das Spinnenfossil gehört zur Familie der Barychelidae und ist fünfmal größer als die lebende Gattung Monodontium, eine streifende Falltürspinne.

Laut Dr. Matthew McCurry, einem Paläontologen von der University of New South Wales, füllt diese Entdeckung eine bedeutende Lücke in unserem Verständnis der Vergangenheit der Spinnen und liefert neue Informationen über ihr Aussterben. Er erklärt, dass der nächste lebende Verwandte dieses Fossils in Feuchtwäldern von Singapur bis Papua-Neuguinea gefunden wird, was darauf hindeutet, dass die Gruppe einst ähnliche Umgebungen auf dem australischen Festland bewohnte. Als Australien jedoch immer trockener wurde, ist diese Spinnenart wahrscheinlich ausgestorben.

Dr. Robert Raven, ein Arachnologe vom Queensland Museum und leitender Autor der Studie, betont die Bedeutung dieser Entdeckung. Es ist nicht nur die größte versteinerte Spinne, die in Australien gefunden wurde, sondern auch das erste weltweit gefundene Fossil der Familie Barychelidae. Diese Seltenheit beim Auffinden von Spinnenfossilien lässt sich auf ihr Verhalten zurückführen, die meiste Zeit in Höhlen zu verbringen, was verhindert, dass sie sich in der richtigen Umgebung für die Fossilisierung befinden.

Die Fossilien aus McGraths Flat wurden sorgfältig mit Rasterelektronenmikroskopie untersucht, sodass Wissenschaftler die komplizierten Details der Klauen, Beine und des Körpers der Spinne untersuchen konnten. Diese Analyse ergab haarähnliche Strukturen, sogenannte Setae, die eine Vielzahl von Funktionen erfüllen, z. B. das Erkennen von Chemikalien, das Erkennen von Vibrationen, die Abwehr von Bedrohungen und sogar das Erzeugen von Geräuschen.

Diese bahnbrechende Entdeckung erweitert nicht nur unser Wissen über die Spinnenfossilien Australiens, sondern liefert auch wertvolle Einblicke in das Aussterben von Spinnenarten. Mit weiteren Erkundungen und Forschungen hoffen Wissenschaftler, mehr über die Evolutionsgeschichte und Geheimnisse dieser faszinierenden Kreaturen herauszufinden.

Journal Referenz:

Matthew R. McCurry, Michael Frese, Robert Raven. Eine große Falltürspinne mit Bürstenfüßen (Mygalomorphae: Barychelidae) aus dem Miozän Australiens. Zoologisches Journal der Linnean Society. DOI: 10.1093/zoolinnean/zlad100

Quellen:

– Australisches Museum

– Universität von New South Wales

– Queensland Museum