Alte Baumringe enthüllen kolossalen Sonnensturm vor 14,300 Jahren

Eine bahnbrechende Entdeckung eines internationalen Wissenschaftlerteams hat einen kolossalen Anstieg des Radiokohlenstoffgehalts vor etwa 14,300 Jahren aufgedeckt und Aufschluss über den größten jemals identifizierten Sonnensturm gegeben. Die in der Veröffentlichung „Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical Physical and Engineering Sciences“ ausführlich beschriebene Forschung umfasste die Messung des Radiokohlenstoffgehalts in alten Baumringen, die in den französischen Alpen gefunden wurden.

Durch die Untersuchung einzelner Baumringe konnten Forscher eine bemerkenswerte Radiokarbonspitze identifizieren, die 14,300 Jahre zurückreicht. Der Anstieg, der durch einen gewaltigen Sonnensturm verursacht wurde, der eine beträchtliche Menge energiereicher Teilchen in die Erdatmosphäre schleuderte, wurde mit Berylliummessungen aus grönländischen Eiskernen verglichen.

Die Studie identifizierte diesen neu entdeckten Sonnensturm als den größten seiner Art und übertraf zuvor identifizierte Ereignisse um das Doppelte. Diese als Miyake-Ereignisse bekannten Sonnenstürme ereigneten sich in den letzten 15,000 Jahren neun Mal, wurden jedoch nie direkt beobachtet.

Die Ergebnisse dieser Forschung haben Bedenken hinsichtlich der möglichen katastrophalen Auswirkungen ähnlicher Sonnenstürme auf unsere moderne technologische Gesellschaft geweckt. Edouard Bard, Hauptautor der Studie, betonte den Zusammenhang zwischen extremen Sonnenereignissen und der Radiokarbonproduktion und betonte die verheerenden Folgen dieser Stürme für moderne Infrastrukturen wie Telekommunikation, Satellitensysteme und Stromnetze.

Tim Heaton, Professor für Angewandte Statistik an der University of Leeds, betonte die Möglichkeit dauerhafter Schäden an Transformatoren in Stromnetzen, Navigations- und Kommunikationssatelliten sowie ein erhöhtes Strahlungsrisiko für Astronauten bei Superstürmen.

Das Verständnis und die Vorhersage extremer Sonnenereignisse ist für den Schutz der Kommunikations- und Energieinfrastruktur der Erde von entscheidender Bedeutung. Trotz der Fortschritte in der Sonnenbeobachtung gibt es noch viel zu lernen über das Verhalten der Sonne, die Ursachen dieser Stürme und ihre Vorhersagbarkeit.

Die durch Dendrochronologie ermöglichte Entdeckung gut erhaltener Bäume bietet nicht nur Einblicke in vergangene Umweltveränderungen, sondern bietet auch eine unbekannte Zeitleiste der Sonnenaktivität. Es unterstreicht die Dringlichkeit, die Risiken zu verstehen, die extreme Sonnenstürme für die moderne Gesellschaft darstellen, und unterstreicht den Bedarf an weiterer Forschung auf diesem Gebiet.

Quellen:

– Phys.org

– „Philosophische Transaktionen der Royal Society A: Mathematische Physik und Ingenieurwissenschaften“