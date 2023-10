Künstliche Intelligenz hilft bei der Entdeckung und Erforschung von Asteroiden

By

Künstliche Intelligenz (KI) erweist sich als wertvolles Werkzeug bei der Entdeckung und Untersuchung von Asteroiden und möglicherweise beim Schutz der Erde vor potenziellen Bedrohungen. Forscher der University of Washington haben kürzlich eine Studie veröffentlicht, die die Wirksamkeit eines Algorithmus namens HelioLinc3D bei der Identifizierung eines potenziell gefährlichen Asteroiden zeigt. Bei Tests auf Hawaii entdeckte der Algorithmus erfolgreich den Asteroiden 2022 SF289, ein großes Objekt mit einer Breite von fast 600 Fuß, obwohl es derzeit nicht als gefährlich gilt.

In einer separaten Entwicklung hat die NASA die Annäherung des Asteroiden 2023 TL hervorgehoben, der sich heute der Erde am nächsten nähern wird. Dieser Asteroid, einer von bisher 1,298,148 entdeckten, kommt der Erdoberfläche bis auf 3.1 Millionen Kilometer nahe und rast mit einer Geschwindigkeit von 50,124 Kilometern pro Stunde vorbei. Obwohl es nicht als potenziell gefährliches Objekt gilt, ist es etwa 140 Fuß breit und damit etwa so groß wie ein Flugzeug.

Der Asteroid 2023 TL gehört zur Apollo-Gruppe der erdnahen Asteroiden, benannt nach dem 1862 vom Astronomen Karl Reinmuth entdeckten Apollo-Asteroiden. Interessanterweise wird dies die erste große Annäherung des Asteroiden 2023 TL an die Erde sein. Die NASA rechnet nicht damit, dass es in absehbarer Zeit der Erde nahe kommen wird.

Abgesehen von ihrem potenziellen Schaden bergen Asteroiden auch wertvolle Ressourcen und liefern Einblicke in das frühe Sonnensystem. Der Astronom Istvan Szapudi vom Institut für Astronomie der Universität Hawaii hat eine Methode zur Eindämmung des Klimawandels vorgeschlagen, indem ein weltraumgestützter Schutzschild oder Schatten für das Sonnenstrahlungsmanagement (SRM) an einem Asteroiden befestigt wird. Dieser Schutzschild würde dazu beitragen, die intensive Sonneneinstrahlung um 1.7 Prozent zu reduzieren und wäre eine potenzielle Lösung, um dem Klimawandel entgegenzuwirken.

