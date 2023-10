Asteroiden: Mehr als nur schwebende Felsen im Weltraum

Obwohl Asteroiden wie im Weltraum schwebende Gesteinsbrocken erscheinen mögen, haben sie tatsächlich unterschiedliche Zusammensetzungen. Diese Himmelskörper können aufgrund ihrer strukturellen Zusammensetzung in drei Typen eingeteilt werden. Der häufigste Typ ist der Asteroid vom S-Typ, der aus kohlenstoffreichen Substanzen besteht. Andererseits gibt es Asteroiden vom Typ M, die überwiegend aus Metall bestehen, und Asteroiden vom Typ R, die hauptsächlich aus Silikatmineralien bestehen.

In den jüngsten Nachrichten hat die NASA Einzelheiten zu einem Asteroiden bekannt gegeben, der sich heute voraussichtlich der Erde am nächsten nähern wird. Dieser als Asteroid 2023 QC8 bekannte Weltraumfelsen wurde von der NASA mit ihren fortschrittlichen boden- und weltraumgestützten Teleskopen verfolgt. Es wird erwartet, dass es sich mit einer Geschwindigkeit von 6 Kilometern pro Stunde auf eine Entfernung von bis zu 22,741 Millionen Kilometern von der Erde begibt, was schneller ist als Interkontinentalraketen (ICBMs).

Der Asteroid 2023 QC8 gehört zur Amor-Gruppe erdnaher Asteroiden, deren Umlaufbahnen über die Erde hinaus, aber nicht bis zum Mars reichen. Die Gruppe ist nach dem Asteroiden 1221 Amor benannt, der 1932 vom belgischen Astronomen E. Delporte entdeckt wurde.

Obwohl der Asteroid 2023 QC8 etwa 130 Fuß breit ist, also fast so groß wie ein Flugzeug, wird er nicht als potenziell gefährliches Objekt eingestuft. Trotz seiner größeren Größe im Vergleich zum Tscheljabinsk-Asteroiden, der 2013 Schäden auf der Erde verursachte, stellt dieser Weltraumfelsen keine nennenswerte Bedrohung dar.

Interessanterweise hat Anfang des Jahres ein Asteroid die Erde getroffen. Es hatte zwar nicht die verheerenden Auswirkungen des Asteroiden, der vor 65 Millionen Jahren die Dinosaurier auslöschte, sorgte aber dennoch für ein Spektakel. Im Februar verwandelte sich ein Meteorit in einen atmosphärischen Feuerball und stürzte in der Nähe von McAllen, Texas, ab. Der 1000 Pfund schwere Stein mit einem Durchmesser von etwa 2 Fuß zerbrach etwa 21 Meilen über der Erdoberfläche in Stücke, was zu einer lauten Explosion führte, die von den Anwohnern in der Gegend gehört wurde.

Asteroiden ziehen weiterhin die Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern und Weltraumbegeisterten gleichermaßen auf sich. Die Untersuchung dieser Himmelskörper hilft uns, die Zusammensetzung unseres Sonnensystems und die potenziellen Bedrohungen, die sie in Zukunft für unseren Planeten darstellen könnten, besser zu verstehen.

