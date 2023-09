Neue Analyse zeigt ähnliche Proteinzusammensetzung in antiken und modernen Vogelfedern

By

Eine kürzlich von Paläontologen durchgeführte Studie hat ergeben, dass Federn moderner Vögel mehr Ähnlichkeiten mit Dinosaurierfedern aufweisen als bisher angenommen. Die in der Fachzeitschrift Nature Ecology and Evolution veröffentlichte Studie nutzte Röntgen- und Infrarotlichtanalysen, um Federn von alten Tieren zu untersuchen.

Die Studie umfasste Federn eines 125 Millionen Jahre alten Nonavian-Dinosauriers namens Sinornithosaurus, eines frühen Vogels namens Confuciusornis und einer nicht näher bezeichneten Art, die vor 50 Millionen Jahren im heutigen Wyoming lebte. Die Forscher entdeckten Spuren von Corneous Beta-Proteinen (CBPs) in diesen alten Federn, bei denen es sich um Proteine ​​handelt, die für die Stärkung der Schwungfedern unerlässlich sind.

Interessanterweise entdeckte das internationale Forscherteam auch eine ähnliche chemische Struktur in Federn moderner Vögel, beispielsweise Zebrafinken. Dieser Befund stellt die bisherige Annahme in Frage, dass alte Federn überwiegend aus Alpha-Proteinen bestanden. Stattdessen legt die Studie nahe, dass diese alten Federn hauptsächlich aus CBPs bestanden, die sich während der Fossilisierung in Alpha-Proteine ​​verwandelten.

Die Entdeckung hat erhebliche Auswirkungen auf unser Verständnis der Federentwicklung über Millionen von Jahren. Vor dieser Studie glaubte man, dass sich die Proteinzusammensetzung alter Federn von der moderner Federn unterschied. Die neuen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die für den Motorflug erforderlichen Grundbausteine ​​bereits vor mindestens 125 Millionen Jahren vorhanden waren.

Diese Studie unterstreicht, dass Proteine ​​über längere Zeiträume im Fossilienbestand erhalten bleiben können, was unser Verständnis über antike Organismen erweitert. Es bietet auch wertvolle Einblicke in die chemische Zusammensetzung von Federn und ihre Entwicklung im Laufe der Geschichte. Indem diese Forschung die Zeitachse für das Vorhandensein dieser Proteine ​​weiter in die Vergangenheit verschiebt, bietet sie eine neue Perspektive auf den Ursprung und die Entwicklung von Federn bei Vögeln und ihren Dinosaurier-Vorfahren.

– Naturökologie und Evolution, September 2021