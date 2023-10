Neue Methode enthüllt Verbindungen zwischen Dinosauriern und Vögeln

By

Forscher am University College Cork (UCC) in Irland haben eine aufregende Entdeckung über die Entwicklung von Federn gemacht. Mithilfe von Röntgenaufnahmen fanden sie Hinweise auf Proteine ​​in fossilen Federn, die auf eine Ähnlichkeit in der Zusammensetzung zwischen alten Federn und denen moderner Vögel hinweisen.

Frühere Studien legten nahe, dass alte Federn eine andere Proteinzusammensetzung hatten als moderne Vogelfedern. Diese Forschung zeigt jedoch, dass die Proteinzusammensetzung heutiger Federn auch in den Federn von Dinosauriern und Frühvögeln vorhanden war. Dieser Befund bestätigt, dass die Chemie der Federn viel früher entstand als bisher angenommen.

Das Paläontologenteam unter der Leitung von Dr. Tiffany Slater und Prof. Maria McNamara analysierte 125 Millionen Jahre alte Federn des Dinosauriers Sinornithosaurus und des Frühvogels Confuciusornis sowie eine 50 Millionen Jahre alte Feder des Vereinigte Staaten. Sie nutzten Röntgenstrahlen und Infrarotlicht, um Spuren uralter Federproteine ​​aufzuspüren.

Die Forscher fanden heraus, dass Federn des Dinosauriers Sinornithosaurus einen hohen Anteil an Beta-Proteinen enthielten, ähnlich wie die Federn moderner Vögel. Beta-Proteine ​​sind wichtig für die Stärkung der Flugfedern. Frühere Studien hatten vor allem Alpha-Proteine ​​in Dinosaurierfedern gefunden. Die Experimente des Teams werfen Licht auf diese Diskrepanz und legen nahe, dass die seltsame Chemie in einigen fossilen Federn das Ergebnis des Proteinabbaus während des Fossilisierungsprozesses ist.

Diese Forschung hilft bei der Beantwortung einer seit langem bestehenden Frage zur Konservierung von Proteinen in großer Zeit. Es zeigt, dass Spuren antiker Biomoleküle Millionen von Jahren überleben können, was Möglichkeiten für weitere Einblicke in die Entwicklung wichtiger Gewebe und ihrer Biomoleküle eröffnet.

Diese Erkenntnisse liefern neue Beweise für die enge Verbindung zwischen Dinosauriern und Vögeln. Durch das Verständnis der Entwicklung von Federn können Wissenschaftler wertvolle Einblicke in das Verhalten und die Fähigkeiten dieser uralten Lebewesen gewinnen.

