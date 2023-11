Neue Einblicke in Frühvogelmigrationsmuster in Australien

Forscher haben in Australien eine aufregende Entdeckung gemacht, die Aufschluss über das Migrationsverhalten von Frühaufstehern gibt. In der Wonthaggi-Formation in Victoria haben Wissenschaftler die ältesten jemals in Australien gefundenen Vogelfußabdrücke ausgegraben, die etwa 120 Millionen Jahre bis in die frühe Kreidezeit zurückreichen. Diese Fußabdrücke belegen, dass einst Vögel in den südlichen Polarregionen des Superkontinents Gondwana lebten.

Vor dieser Entdeckung gab es in Australien nur begrenzte Hinweise auf Vögel aus der frühen Kreidezeit, mit nur wenigen Skelettresten, Federn und zwei Spuren. Diese neu entdeckten und gut erhaltenen Vogelfußabdrücke sind jedoch aus mehreren Gründen von Bedeutung. Sie sind nicht nur die ältesten in Australien, was darauf hindeutet, dass Vögel die Region seit mindestens 120 Millionen Jahren bewohnen, sondern sie sind auch die ältesten Vogelspuren, die jemals auf der Südhalbkugel gefunden wurden.

Co-Autor Anthony Martin, Paläontologe an der Emory University, erklärt, dass diese Spuren wertvolle Einblicke in die Verteilung von Frühaufstehern über verschiedene Landmassen und Biome bieten. Während auf den nördlichen Kontinenten vielfältige frühe Vogelfossilien entdeckt wurden, waren Vogelfossilien aus der Kreidezeit in den südlichen Regionen äußerst selten.

Die in der Fachzeitschrift PLOS ONE veröffentlichte Studie beschreibt 27 Vogelabdrücke unterschiedlicher Größe und Form, die mehrere alte Vogelarten repräsentieren, darunter einige der größten bekannten Vögel aus der Kreidezeit. Diese Vogelspuren weisen Tridaktylenmerkmale auf, was darauf hindeutet, dass sie an jedem Fuß drei Finger sowie dünne Finger und scharfe Krallen hatten.

Die Forscher gehen davon aus, dass die Vogelspuren auf Meeresaufschlüssen entstanden sind, die einst Teil einer alten polaren Überschwemmungsebene waren. Daher vermuten sie, dass das Gebiet während der Polarsommer als Migrationsroute gedient haben könnte. Basierend auf den versteinerten Spuren und dem saisonalen Verhalten, das sie implizieren, legt die Studie nahe, dass Vögel der frühen Kreidezeit während der Frühlingszeiten auf der Südhalbkugel aus den nördlichen Regionen Gondwanas in das heutige Australien geflogen sein könnten.

Diese Entdeckung erweitert nicht nur unser Verständnis der Evolution und Migration von Vögeln, sondern unterstreicht auch die Bedeutung der südlichen Hemisphäre in der Evolutionsgeschichte der Vögel. Die Forscher hoffen, dass diese Erkenntnisse zu weiteren Erkundungen und der Suche nach weiteren Belegen für Vögel aus der Kreidezeit in der Region anregen und es uns ermöglichen, ein tieferes Verständnis ihrer frühen Ausbreitungsmuster und ihrer Auswirkungen auf die antike Welt zu erlangen.

Häufigste Fragen

F: Wie alt sind die in Australien entdeckten Vogelspuren?

Die in der Wonthaggi-Formation in Victoria, Australien, gefundenen Vogelabdrücke reichen etwa 120 Millionen Jahre zurück, bis in die frühe Kreidezeit.

F: Was macht diese Vogelfußabdrücke so bedeutsam?

Diese Fußabdrücke sind nicht nur die ältesten, die in Australien entdeckt wurden, sondern auch die ältesten, die jemals auf der Südhalbkugel gefunden wurden. Sie liefern Hinweise auf Frühaufsteher, die in den südlichen Polarregionen auf dem Superkontinent Gondwana leben.

F: Welche Erkenntnisse bieten die Vogelspuren?

Die Fußabdrücke geben Forschern Aufschluss darüber, wie sich Frühvögel über verschiedene Landmassen und Biome verteilten und welche möglichen Zugrouten sie während der Polarsommer hatten.

F: Was waren die Merkmale der Vogelspuren?

Die Fußabdrücke des Vogels hatten drei Finger an jedem Fuß, dünne Finger und scharfe Krallen. Diese Merkmale weisen darauf hin, dass es sich um Vogelarten handelte, und bieten Hinweise auf die alten Vogelarten, die einst in der Region lebten.

F: Was sagen die versteinerten Spuren über das Verhalten von Vögeln aus der frühen Kreidezeit aus?

Die Forscher schlagen vor, dass die Vogelspuren auf saisonales Verhalten hinweisen, wobei die Vögel nach dem Auftauen des Wetters im Frühling über die Aue wandern. Es wird auch vermutet, dass diese Vögel während der kalten, dunklen Winter in und aus anderen Umgebungen gewandert sind.