Die NASA gibt heute die enge Annäherung des Asteroiden 2023 UR1 bekannt

NASA-Wissenschaftler haben Asteroiden fleißig verfolgt und untersucht und ihre Bemühungen haben zu einer faszinierenden Entwicklung geführt. Heute, am 21. Oktober 2023, wird ein Asteroid namens 2023 UR1 der Erde am nächsten kommen. Der Asteroid mit einem Durchmesser von 120 Fuß wird sich einer Entfernung von etwa 834,000 Kilometern zur Erde nähern. Während dies aus menschlicher Sicht weit weg erscheinen mag, gilt es im Weltraum als relativ naheliegender Ansatz.

Astronomen beobachteten den Asteroiden 2023 UR1 erstmals am 17. Oktober 2023, nur wenige Tage vor seiner größten Annäherung. Die letzte Beobachtung erfolgte am 19. Oktober. Er gehört zur Apollo-Gruppe der Asteroiden, die für ihre erddurchquerenden Umlaufbahnen bekannt ist. Es ist erwähnenswert, dass dieser Asteroid so groß wie ein Flugzeug ist.

Das Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) der NASA hat die Flugbahn des Asteroiden überwacht und wichtige Details zu seiner Annäherung geliefert. Der Asteroid wird mit einer bemerkenswerten Geschwindigkeit von 29,557 Kilometern pro Stunde an der Erde vorbeirasen.

Die laufenden Bemühungen der NASA zur Asteroidenverfolgung sind für das Verständnis dieser kosmischen Gesteine ​​und die Minderung potenzieller Risiken von entscheidender Bedeutung. Die Raumfahrtbehörde nutzt eine Reihe fortschrittlicher Teleskope und Observatorien wie NEOWISE, ALMA, Pan-STARRS1 und den Catalina Sky Survey.

Neben der Überwachung von Asteroiden bereitet sich die NASA auch auf den ersten Asteroidenvorbeiflug ihrer Raumsonde Lucy am 1. November vor. Das erste Ziel der Raumsonde ist der Asteroid Dinkinesh, der weniger als eine halbe Meile breit ist und sich im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter befindet. Die Raumsonde Lucy befindet sich auf einer 12-jährigen Mission und plant, 10 Asteroiden zu besuchen, darunter auch trojanische Asteroiden in der Umlaufbahn des Jupiter. Anstatt die Asteroiden zu umkreisen, wird Lucy Vorbeiflüge durchführen, um wertvolle Daten zu sammeln.

Das Engagement der NASA für die Verfolgung, Untersuchung und Erforschung von Asteroiden liefert weiterhin wertvolle Einblicke in diese Himmelsobjekte und trägt dazu bei, die Sicherheit unseres Planeten zu gewährleisten.

