Wissenschaftler entdecken hochenergetische Gammastrahlen vom Vela-Pulsar und stellen damit etablierte Theorien in Frage

Wissenschaftler des HESS-Observatoriums in Namibia haben eine bahnbrechende Entdeckung gemacht. Sie haben außergewöhnlich energiereiche Gammastrahlen vom Vela-Pulsar, einem toten Stern, entdeckt. Diese Gammastrahlen haben Energieniveaus, die 200-mal stärker sind als alle früheren Beobachtungen des Vela-Pulsars, was etablierte Theorien über gepulste Gammastrahlen solcher Sterne in Frage stellt. Die in der Fachzeitschrift Nature Astronomy veröffentlichten Ergebnisse haben Forscher dazu veranlasst, die Mechanismen hinter diesen starken Emissionen zu überdenken.

Pulsare sind Überreste von Sternen, die aus Supernova-Explosionen entstehen. Es handelt sich um kompakte, tote Sterne mit einem Durchmesser von etwa 20 Kilometern. Pulsare rotieren extrem schnell und besitzen ein starkes Magnetfeld. Der Vela-Pulsar im Sternbild Vela ist im Radioband besonders hell und sendet kosmische Gammastrahlung aus. Es wird angenommen, dass diese Gammastrahlen von schnellen Elektronen in der Magnetosphäre des Pulsars erzeugt werden, die sich in Richtung seiner Peripherie bewegen und dort Energie in Form von Strahlungsstrahlen freisetzen.

Die jüngsten Beobachtungen des HESS-Observatoriums haben jedoch eine neue Strahlungskomponente bei noch höheren Energien offenbart, die bis zu mehreren zehn Teraelektronenvolt erreicht. Das ist etwa 200-mal energiereicher als jede bisher nachgewiesene Strahlung des Vela-Pulsars. Die hochenergetische Komponente erscheint in den gleichen Phasenintervallen wie die im Giga-Elektronenvolt-Bereich (GeV) beobachteten Gammastrahlen. Dies stellt das traditionelle Verständnis von Pulsaren und den Mechanismen hinter ihren Emissionen in Frage.

Die Entdeckung eröffnet neue Möglichkeiten zur Beobachtung anderer Pulsare im Bereich von mehreren zehn Teraelektronenvolt. Es ebnet den Weg für ein besseres Verständnis extremer Beschleunigungsvorgänge in hochmagnetisierten astrophysikalischen Objekten. Die genaue Erklärung für die beobachtete hochenergetische Gammastrahlung bleibt jedoch ungewiss. Forscher vermuten, dass Prozesse wie die magnetische Wiederverbindung außerhalb der Magnetosphäre des Pulsars beteiligt sind. Weitere Studien und Beobachtungen werden notwendig sein, um dieses Rätsel zu lösen.

Insgesamt stellt diese bahnbrechende Entdeckung etabliertes Wissen in Frage und liefert wertvolle Einblicke in die Natur von Pulsaren und die Mechanismen hinter ihren Emissionen.

Quelle: „Entdeckung einer Strahlungskomponente des Vela-Pulsars, die 20 Teraelektronenvolt erreicht“, Nature Astronomy.