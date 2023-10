Laut einer Studie könnte der Altarstein von Stonehenge aus Nordengland oder Schottland stammen

Eine neue Studie stellt die seit langem bestehende Annahme in Frage, dass der Altarstein von Stonehenge, der größte Stein im inneren Kreis, aus derselben Region stammt wie die anderen Blausteine. Der britische Geologe Herbert Henry Thomas brachte in seiner Studie von 1923 die Blausteine ​​mit den Preseli Hills im Westen von Wales in Verbindung. Allerdings deuten die jüngsten Untersuchungen unter der Leitung von Richard Bevins von der Aberystwyth University in Schottland darauf hin, dass der Altarstein wahrscheinlich von einem anderen Ort stammte, möglicherweise einem unbekannten Steinbruch im Norden Großbritanniens.

Stonehenge wurde vor etwa 4,000 bis 5,000 Jahren im späten Neolithikum Großbritanniens errichtet und liegt in Wiltshire im Süden Englands. Die für die Landschaft von Wiltshire exotischen Blausteine ​​wurden über 140 Meilen (225 Kilometer) von den Preseli Hills nach Stonehenge transportiert, was eine der längsten bekannten Entfernungen zwischen einer Quelle und einer prähistorischen Baustelle darstellt.

Der Altarstein zeichnet sich durch seine größere Größe und andere Gesteinsart im Vergleich zu den anderen Blausteinen aus. Die Forscher verglichen seine Geochemie und Mineralogie mit 58 Sandsteinaufschlüssen von Südwales bis Westengland, fanden jedoch keine Übereinstimmung. Der ungewöhnlich hohe Bariumgehalt des Steins half bei der Eingrenzung potenzieller Quellen und veranlasste die Forscher, Gebiete im Norden Englands und Schottlands mit bekannten antiken neolithischen Denkmälern in Betracht zu ziehen.

Die neuen Erkenntnisse stellen nicht nur die Herkunft des Altarsteins in Frage, sondern stellen auch das traditionelle Verständnis seiner archäologischen Bedeutung in Frage. Weitere Forschungen und Untersuchungen sind erforderlich, um die wahre Quelle dieses rätselhaften Steins in der Geschichte von Stonehenge zu ermitteln.

