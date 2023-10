Die nächste Sonnenfinsternis: Ein seltenes Himmelsereignis

By

Am Samstag, den 12. Oktober 2023, wird ein seltenes Himmelsereignis stattfinden, das Menschen in ganz Nordamerika die Möglichkeit gibt, Zeuge einer partiellen Sonnenfinsternis zu werden. Darüber hinaus können 32 Millionen Amerikaner für einige Minuten einen atemberaubenden „Ring of Fire“ erhaschen.

Hier sind 10 Dinge, die Sie über diese bevorstehende Veranstaltung wissen sollten:

Sichtbar in ganz Amerika: Die Sonnenfinsternis wird von Nord-, Mittel- und Südamerika aus sichtbar sein, mit Ausnahme der Westspitze Alaskas und der südlichen Hälfte Chiles und Argentiniens. Sicherheitsvorkehrungen: Um die Sonnenfinsternis sicher beobachten zu können, ist es wichtig, einen Sonnenschutz zu verwenden. Lokale Geschäfte, Museen, Planetarien und Bibliotheken sind gute Orte, um Sonnenfinsternisbrillen zu kaufen. Ringförmige Sonnenfinsternis: Der ringförmige Umriss der Sonne entsteht, weil der Mond zu weit von der Erde entfernt ist, um die Sonnenscheibe während der Sonnenfinsternis vollständig zu bedecken. Bis zu 91 % der Sonne werden verdeckt, wodurch eine wunderschöne partielle Sonnenfinsternis entsteht. Petroglyphen: Es wird angenommen, dass zwei alte Petroglyphen im Water Canyon (Nevada) und im Chaco Canyon (New Mexico) Sonnenfinsternisse darstellen. Eine Ausnahme in Idaho: Obwohl Idaho in den Wirkungsbereich des „Feuerrings“ fällt, wird er nur in einem kleinen Gebiet nahe der Grenzen zu Oregon und Nevada beobachtet. Erster „Ring of Fire“ in den USA seit 2012: Das letzte Mal, dass die USA einen „Feuerring“ erlebten, war im Mai 2012. Die Sonnenfinsternis im Jahr 2023 markiert die Rückkehr dieses atemberaubenden Phänomens. Eine „Weidezone“ in Utah: Der Canyonlands-Nationalpark in Utah bietet eine einzigartige Möglichkeit, Zeuge einer „Weidezone“ zu werden, in der ein „gebrochener Ring“ zu sehen ist. Bailys Perlen, Sonnentropfen, werden ebenfalls sichtbar sein. Blick auf den Maya-Tempel: Der „Feuerring“ wird von der archäologischen Stätte Edzná in Mexiko aus beeindruckende 4 Minuten und 32 Sekunden lang sichtbar sein. Langes Warten: Dieses Ereignis wird der letzte amerikanische „Feuerring“ bis 2039 sein. Die nächste ringförmige Sonnenfinsternis, die von den USA aus sichtbar ist, wird 2039 in Alaska stattfinden. Bezogen auf vergangene und zukünftige Finsternisse: Diese Sonnenfinsternis ist Teil des Saros-134-Zyklus, was bedeutet, dass sie mit ringförmigen Sonnenfinsternissen zusammenhängt, die im Jahr 2005 auftraten und im Jahr 2041 auftreten werden.

Die Vorfreude auf dieses seltene Himmelsereignis steigt und Sonnenfinsternis-Verfolger aus der ganzen Welt planen ihre Reisen zu verschiedenen Orten in ganz Nordamerika. Denken Sie daran, Sonnenschutz vorzubereiten und das Wunder des Kosmos zu genießen!

