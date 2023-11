25 Jahre Internationale Raumstation: Ein Meilenstein und darüber hinaus

By

Die Internationale Raumstation (ISS) feierte kürzlich ihr 25-jähriges Jubiläum seit dem Start ihres ersten Moduls. In den letzten 25 Jahren hat sich die ISS zu einem Symbol internationaler Zusammenarbeit und einer Plattform für unzählige wissenschaftliche Entdeckungen entwickelt. Lassen Sie uns einige häufig gestellte Fragen zur ISS und ihrer unglaublichen Reise untersuchen.

Wie groß ist die ISS?

Die ISS ist größer als ein Haus mit sechs Schlafzimmern und erstreckt sich von einem Ende zum anderen über eine bemerkenswerte Länge von 357 Fuß (108 Meter). Um es ins rechte Licht zu rücken: Seine Größe ist vergleichbar mit der eines American-Football-Feldes. Im Inneren der ISS befinden sich sechs Schlafräume, drei Badezimmer, ein Fitnessstudio und verschiedene Forschungseinrichtungen.

Wie schnell reist die ISS?

Die ISS rast mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit von etwa 17,500 km/h durch den Weltraum. Die Besatzung an Bord der Station umkreist alle 28,000 Minuten die Erde und erlebt täglich erstaunliche 90 Sonnenauf- und -untergänge. Die Schönheit dieser himmlischen Übergänge wurde in atemberaubenden Zeitrafferaufnahmen festgehalten.

Wie lange bleiben Astronauten an Bord der ISS?

Normalerweise verbringen Astronauten etwa sechs Monate auf der ISS, einige bleiben jedoch auch kürzer oder länger. Eine bemerkenswerte Ausnahme ist Frank Rubio, der im Oktober 2023 zur Erde zurückkehrte, nachdem er rekordverdächtige 371 Tage im Weltraum verbracht hatte und damit mehr als jeder vorherige Aufenthalt eines NASA-Astronauten. Ursprünglich für sechs Monate geplant, führte ein Problem mit seinem Raumschiff zu einer verlängerten Mission.

Wie viele Menschen gleichzeitig sind auf der ISS?

Während die ISS im Allgemeinen eine Besatzung von etwa sechs Personen beherbergt, gab es Fälle, in denen die Station bis zu 13 Passagiere aufnehmen konnte. Diese höheren Zahlen treten normalerweise bei Besatzungswechseln auf und sind selten.

Wo kann man die Erde von der ISS aus am besten beobachten?

Das Kuppelmodul der ISS bietet mit seinen sieben Fenstern einen unvergleichlichen Panoramablick auf die Erde. In ihrer Freizeit zieht es Astronauten oft zu diesem Observatorium, um beeindruckende Fotos und Videos aufzunehmen. Der französische Astronaut Thomas Pesquet beispielsweise plant seine Fotosessions sorgfältig, um die besten Aufnahmen verschiedener Regionen unter der ISS zu machen.

War die ISS jemals in Gefahr?

Obwohl die ISS vor den meisten Weltraumschrott abgeschirmt ist, besteht immer ein gewisses Kollisionsrisiko. Bodenkontrolleure überwachen sorgfältig Objekte im Orbit und passen die Flugbahn der ISS an, wenn größere Trümmer einen möglichen Einschlag drohen. Im Jahr 2021 flüchtete die Besatzung vorübergehend in ihr Raumschiff, als eine Trümmerwolke eine potenzielle Gefahr darstellte. Glücklicherweise blieb die Station unversehrt, so dass der Betrieb normal weiterlaufen konnte.

Ist die ISS von der Erde aus zu sehen?

Absolut! Die ISS ist von der Erde aus sichtbar, ohne dass Teleskope oder Ferngläser erforderlich sind. Die NASA hat sogar eine hilfreiche App auf den Markt gebracht, die anzeigt, wann und wo man nach oben schauen muss, um die Station zu entdecken, während sie in einer Höhe von etwa 250 Meilen über den Himmel gleitet.

Wie gehen Astronauten im Weltraum mit Toilettenartikeln um?

Eine der am häufigsten gestellten Fragen: Astronauten stehen vor besonderen Herausforderungen, wenn es darum geht, die Toilette unter Schwerelosigkeitsbedingungen zu benutzen. Um Sauberkeit und Effizienz zu gewährleisten, haben Ingenieure ein spezielles System entwickelt. Für den Urin wird ein Saugschlauch verwendet, der ihn filtert und dem Trinkwasser wieder zuführt. Feste Abfälle können in einem kleinen, dafür vorgesehenen Bereich deponiert werden. Weitere Informationen zur Funktionsweise der ISS-Toilette finden Sie in dieser erklärenden Ressource.

Bleibt die ISS noch 25 Jahre im Orbit?

Bedauerlicherweise bringt das veraltete Design der ISS zunehmende Schwierigkeiten und Kosten für die Wartung mit sich. Derzeit ist geplant, die ISS bis 2030 zu betreiben, danach werden die NASA und ihre Partner die Anlage vorsichtig aus der Umlaufbahn bringen. Beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre wird ein erheblicher Teil der ISS verbrennen und zerfallen.

Was steht uns bei Langzeitaufenthalten im Weltraum bevor?

Der Abschluss der ISS-Mission bedeutet nicht das Ende der Unternehmungen der Menschheit in der langfristigen Raumfahrt. Die NASA hat bereits Partnerschaften mit privaten Unternehmen geschlossen, um neue Raumstationen zu bauen, die dort weitermachen, wo die ISS aufgehört hat. SpaceX ist in Zusammenarbeit mit dem in Los Angeles ansässigen Startup Vast ein solcher Partner und plant, möglicherweise bereits 2025 ein neues Modul zu starten. Darüber hinaus hat China eine eigene Raumstation errichtet, und die NASA beabsichtigt, für längere Zeit eine Mondbasis zu errichten Astronautenaufenthalte.

Wenn wir über die bemerkenswerten Erfolge der ISS in den letzten 25 Jahren nachdenken, freuen wir uns gespannt auf die weitere Erforschung des Weltraums und die grenzenlosen Möglichkeiten, die vor uns liegen.

Quelle: NASA

