Das neue suborbitale Fahrzeug Shepard von Blue Origin bleibt über ein Jahr lang am Boden

Das suborbitale Raumschiff New Shepard von Blue Origin ist seit seinem letzten Start im September 2022 nun über ein Jahr am Boden. Bei diesem Start kam es zu einem Problem mit dem wiederverwendbaren Erststufen-Booster des Fahrzeugs und es stürzte ab, während die Kapsel ihr Notausstiegssystem auslöste und sicher landete mit intakter Forschungsnutzlast. Eine von Blue Origin durchgeführte Untersuchung ergab, dass die Düse des BE-3PM-Triebwerks der ersten Stufe einen thermostrukturellen Fehler erlitten hatte, der zu einer Fehlausrichtung des Schubs und zum vorzeitigen Abbruch der Mission führte.

Im März kündigte Blue Origin die Umsetzung von Korrekturmaßnahmen an, zu denen Designänderungen an der Brennkammer und an den Betriebsparametern gehörten, um Probleme mit der Düsenmasse und der Hot-Streak-Temperatur zu beheben. Das Unternehmen brachte seine Erwartungen zum Ausdruck, bald wieder zum Flugbetrieb zurückzukehren und denselben Satz von 36 Forschungsnutzlasten erneut zu starten. Allerdings sind seit dem Update bereits 5.5 Monate vergangen, und New Shepard ist noch nicht gestartet.

Während Blue Origin keine nennenswerten Updates zum Status von New Shepard oder einen Zeitplan für seine Rückkehr zum Flug bereitgestellt hat, hat sein Hauptkonkurrent Virgin Galactic in diesem Zeitraum erfolgreich vier Passagiermissionen mit seinem Raumflugzeug VSS Unity gestartet. Virgin Galactic hat jetzt acht bemannte Weltraummissionen, zwei mehr als Blue Origin. Obwohl beide Unternehmen darauf abzielen, ihren Kunden ein kurzzeitiges Erlebnis der Schwerelosigkeit und einen Blick auf die Erde aus dem Weltraum zu bieten, bleibt VSS Unity mit 60 bis 90 Minuten deutlich länger im Orbit, verglichen mit 10 bis 12 Minuten bei New Shepard.

Blue Origin ist weiterhin bestrebt, die technischen Probleme mit New Shepard zu lösen und den Flugbetrieb so schnell wie möglich wieder aufzunehmen. Die längere Dauer der Flüge von Virgin Galactic könnte ihnen einen Wettbewerbsvorteil auf dem suborbitalen Weltraumtourismusmarkt für diejenigen verschaffen, die ein längeres Erlebnis über die Grenzen der Erdatmosphäre hinaus suchen.

Definitionen:

– Suborbitales Fahrzeug: Ein Raumfahrzeug, das den Weltraum erreichen, aber keine stabile Umlaufbahn um die Erde erreichen soll.

– Wiederverwendbarer Erststufen-Booster: Die Anfangsstufe einer Rakete, die beim Start den Großteil des Vortriebs liefert und für nachfolgende Missionen wiederhergestellt und wiederverwendet werden kann.

– Anomalie: Eine Abweichung vom erwarteten oder normalen Verhalten.

– BE-3PM-Motor: Der Motor, der in der ersten Stufe des New Shepard-Fahrzeugs von Blue Origin verwendet wird.

Quellen: Blue Origin, Virgin Galactic