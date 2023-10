Mit Laserkommunikation im Weltraum in Verbindung bleiben

In der Science-Fiction wurden Laser oft als Waffe der Wahl in Weltraumschlachten dargestellt. In Wirklichkeit haben Laser jedoch einen praktischeren Nutzen – sie halten uns in Verbindung. Optische Kommunikation, bei der Daten in Licht kodiert werden, gewinnt in der Raumfahrttechnik immer mehr an Bedeutung. Laserkommunikation hat den Vorteil, dass sie Daten viel schneller übertragen kann als herkömmliche Funksignale. Während das Militär daran interessiert ist, Laser zur Beschädigung von Satellitensensoren einzusetzen, wird der für solche Anwendungen erforderliche Strom im Weltraum nicht effizient erzeugt.

Die Schwierigkeit bei der Laserkommunikation liegt in der Präzision, die zum Zeigen erforderlich ist. Laserstrahlen sind eng fokussiert, und um sicherzustellen, dass die Übertragungen eines sich bewegenden Satelliten das vorgesehene Modem auf der Erde treffen, sind präzise Technik und Software erforderlich. Allerdings werden Laser im Gegensatz zu Funkübertragungen nicht durch Störquellen wie Sonneneinstrahlung und Wolkenbedeckung beeinträchtigt.

Ein Unternehmen, das Laserkommunikation nutzt, ist SpaceX, das kürzlich eine Reihe von Starlink-Satelliten mit optischen Verbindungen gestartet hat. Diese Verbindungen ermöglichen die Weiterleitung von Daten zwischen Satelliten und bieten Dienste in Regionen, in denen möglicherweise keine Bodenstationsabdeckung besteht. Diese Flexibilität macht es auch schwieriger, Laserkommunikation abzufangen, was für Regierungen attraktiv ist. Auch andere Unternehmen wie BridgeComm und Capella entwickeln optische Kommunikationssysteme für den Weltraumeinsatz.

Während die optische Kommunikation im Weltraum noch in den Kinderschuhen steckt, spiegelt das wachsende Interesse an dieser Technologie den zunehmenden Bedarf an effizienteren Möglichkeiten wider, Daten aus dem Weltraum zurück zur Erde zu bringen. Angesichts des rasanten Fortschritts der Weltraumtechnologie und der Sammlung riesiger Datenmengen aus dem Weltraum bietet die Laserkommunikation eine vielversprechende Lösung, um im Weltraum in Verbindung zu bleiben.

Quellen:

– Fügen Sie hier Quellen ein