Start einer neuen Rakete verzögert, aber private Mondmission weiterhin auf Kurs

Der mit Spannung erwartete Jungfernstart der neuen amerikanischen Rakete Vulcan Centaur wurde nach Angaben der United Launch Alliance (ULA) von Heiligabend auf den 8. Januar verschoben. Die Verzögerung ist auf technische Probleme in letzter Minute zurückzuführen, aber Tory Bruno, CEO von ULA, zeigte sich zuversichtlich über die kürzlich erfolgreiche Generalprobe auf der Startrampe.

Die Vulcan Centaur wird einen bahnbrechenden Mondlander tragen, der vom Startup Astrobotic entwickelt wurde und das erste privat finanzierte Raumschiff sein soll, das auf der Mondoberfläche landet. Es hat auch das Potenzial, der erste amerikanische Roboterlander seit Abschluss des Apollo-Programms im Jahr 1972 zu werden. Bruno betonte die Bedeutung dieser Mission und erklärte, dass sie einen entscheidenden Schritt auf dem Weg zur Rückkehr von Menschen auf den Mond in der Zukunft darstellt.

Der CEO von ULA betonte die außerordentliche Bedeutung einer Nutzlast, die auf der Mondoberfläche landen kann, und betonte sein Vertrauen in das Design der Rakete. Der Start dieser geplanten Mission, Cert-1, wird voraussichtlich auf der Startbasis der US Space Force in Cape Canaveral, Florida, stattfinden.

Zusätzlich zum Mondlander wird der Vulcan Centaur die eingeäscherten Überreste mehrerer Personen transportieren, die mit der ursprünglichen Star Trek-Serie in Verbindung stehen, darunter der Schöpfer der Serie, Gene Roddenberry, und die Darstellerin Nichelle Nichols, bekannt für ihre Rolle als Uhura. Bemerkenswert ist, dass Roddenberrys Asche bereits zuvor in die Umlaufbahn geschleudert wurde. Tory Bruno teilte auch mit, dass eine Probe seiner eigenen DNA in den Weltraum gebracht wird.

Obwohl die Startverzögerung eine enttäuschende Nachricht ist, bleibt die private Mondmission auf Kurs und birgt ein unglaubliches Potenzial, die Weltraumforschung voranzutreiben und den Weg für zukünftige Missionen zum Mond zu ebnen. Sobald die Vulcan Centaur betriebsbereit ist, wird sie die ULA-Raketen Atlas V und Delta IV ersetzen und eine beeindruckende Nutzlastkapazität von bis zu 27.2 Tonnen in die niedrige Umlaufbahn bieten, vergleichbar mit den Fähigkeiten der Falcon 9 von SpaceX.