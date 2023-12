Astronomen stoßen auf eine rätselhafte Entdeckung in einem schnellen Radioburst-Muster

In einer überraschenden Wendung der Ereignisse sind Astronomen auf ein einzigartiges Muster in einem neu entdeckten sich wiederholenden Fast Radio Burst (FRB), bekannt als FRB 20220912A, gestoßen, was sie neugierig macht. Die Ergebnisse, die in einer neuen Studie dargelegt werden, die in den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society veröffentlicht wurde, bieten wertvolle Hinweise und führen gleichzeitig zu neuen Rätseln, die es zu lösen gilt.

Seit der Identifizierung des ersten FRB im Jahr 2007 haben Wissenschaftler zahlreiche intensive Radiowellenausbrüche aus entfernten Teilen des Universums entdeckt. Diese Ausbrüche setzen in Sekundenbruchteilen unglaubliche Energiemengen frei, vergleichbar mit dem, was die Sonne in einem Jahr oder länger produziert. Die Ursache von FRBs bleibt jedoch unbekannt.

Die jüngste Entdeckung wurde durch Beobachtungen mit dem Allen Telescope Array (ATA) des in Kalifornien ansässigen SETI-Instituts gemacht. Über einen Zeitraum von zwei Monaten entdeckte das Team 35 schnelle Funkstöße, die von einer einzigen Quelle stammten, was den ersten Einsatz des ATA zur Beobachtung von FRBs markierte.

Während die meisten FRBs kurz und schwierig zu beobachten sind, wurde festgestellt, dass sich einige wiederholen, sodass Wissenschaftler ihren Ursprung auf entfernte Galaxien zurückführen können. FRB 20220912A ähnelte zunächst anderen bekannten Repeatern, wobei jeder Burst von höheren zu niedrigeren Frequenzen überging. Eine genauere Untersuchung ergab jedoch ein einzigartiges Merkmal: einen deutlichen Abfall der Mittenfrequenz der Ausbrüche, der einem kosmischen Gleitpfeifen ähnelte. Bei der Umwandlung in Töne ähnelten die Ausbrüche Xylophonnoten, wobei hohe Töne den Anfang und tiefe Töne das Ende darstellten.

Trotz der Bemühungen, ein Muster in den Zeitabständen zwischen den einzelnen Ausbrüchen zu identifizieren, konnten die Forscher bei FRB 20220912A kein Muster erkennen, was die Unvorhersehbarkeit dieser Himmelsereignisse verdeutlicht. Dr. Sofia Sheikh, die Hauptautorin der Studie und MPS-Ascend-Postdoktorandin der National Science Foundation am SETI-Institut, zeigte sich begeistert über die Ergebnisse und erklärte, dass sie bekannte FRB-Eigenschaften bestätigten und gleichzeitig neue enthüllten.

Da jede Beobachtung von FRBs Erkenntnisse liefert und weitere Fragen aufwirft, sind Astronomen weiterhin von diesen rätselhaften kosmischen Phänomenen fasziniert.