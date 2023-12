Atemberaubender Geminiden-Meteorschauer erhellt die Nacht

Ein spektakuläres Himmelsereignis ereignete sich in der Nacht des 13. Dezember, als der Geminiden-Meteorschauer seinen ersten Höhepunkt in diesem Jahr erreichte. Bilder aus aller Welt haben den atemberaubenden Anblick von Geminiden-Meteoren festgehalten, die über den Nachthimmel streifen. Aber es kommt noch mehr, denn der Schauer wird voraussichtlich am 14. Dezember fortgesetzt.

Die Geminiden sind für ihre Intensität bekannt und können bis zu 100 Meteore pro Stunde produzieren. Laut SpaceWeather.com bot der Neumond, der erst zwei Tage alt war, in diesem Jahr optimale Bedingungen für die Beobachtung des Meteoritenschauers. Für diejenigen, die den Schauer nicht persönlich sehen konnten, standen auch Webcasts zur Verfügung: Das Slooh Telescope Network und das Virtual Telescope Project übertrugen die Veranstaltung online per Livestream.

Meteore sind Fragmente von Weltraumstaub, die mit hoher Geschwindigkeit in die Erdatmosphäre eindringen und beim Verbrennen leuchtende Streifen erzeugen. Der Geminiden-Meteorschauer ist insofern einzigartig, als er von einem Asteroiden oder Weltraumgestein namens 3200 Phaethon stammt. Jedes Jahr im Dezember passiert die Erde den von diesem Asteroiden hinterlassenen Trümmerstrom, was zu einem atemberaubenden Schauspiel von Sternschnuppen führt.

Fotografen aus aller Welt nutzten die Gelegenheit, dieses himmlische Spektakel einzufangen. Thilina Kaluthotage hat atemberaubende Bilder der Geminiden in Ratnapura, Sri Lanka, aufgenommen. Ebenso fotografierte Tayfun Coskun den Meteoritenschauer vor der Kulisse des Yosemite-Nationalparks in Kalifornien. Unterdessen war Fatih Aktas Zeuge des Regenschauers über dem Hafen von Lanoka in New Jersey.

Auch Social-Media-Nutzer teilten ihre Erfahrungen mit Beiträgen auf X, die die strahlende Schönheit der Zwillinge zeigten. Der X-Account für Stonehenge veröffentlichte ein Bild der Meteore über dem prähistorischen Denkmal, während „Astro Mike“ einen faszinierenden Zeitraffer von Dutzenden Geminiden-Meteoren veröffentlichte. Die Leser teilten auch ihre eigenen Meteoraufnahmen mit Space.com und erweiterten so die Sammlung beeindruckender Bilder.

Wenn Sie Lust haben, Meteorschauer wie die Geminiden zu fotografieren, schauen Sie sich unbedingt den Leitfaden von Space.com an, um zu erfahren, wie Sie diese atemberaubenden Himmelsereignisse einfangen können. Und wer Bildausrüstung benötigt, sollte sich die Empfehlungen zu den besten Kameras und Objektiven für die Astrofotografie ansehen.

If you were fortunate enough to witness the Geminid meteor shower firsthand, we would love to see your photos! Share your images and comments with Space.com and our news partners by emailing them to [email protected].