Große Raketendebüts für 2024 geplant: Vulcan und New Glenn

In der Welt der Raketenstarts war 2023 ein bemerkenswertes Jahr für Debüts. Sowohl das Starship von SpaceX als auch die japanische H3 flogen zum ersten Mal in die Lüfte. Mit Blick auf das Jahr 2024 können Sie sich auf einige große Raketendebüts freuen, darunter die Vulcan der United Launch Alliance und die mit Spannung erwartete New Glenn von Blue Origin.

Die Vulcan der United Launch Alliance soll nun im Januar 2024 ihr Debüt geben. Diese Rakete soll bahnbrechend sein und im Vergleich zu ihren Vorgängern eine höhere Effizienz und Flexibilität bieten. Vulcan wird die BE-4-Motoren von Blue Origin verwenden, die eine verbesserte Leistung und die Fähigkeit bieten, schwere Nutzlasten zu heben.

Lang erwartet wurde hingegen die New Glenn von Blue Origin, deren Debüt ebenfalls für 2024 geplant ist. Diese leistungsstarke Rakete soll sowohl kommerzielle als auch staatliche Nutzlasten in den Weltraum befördern. Mit einer wiederverwendbaren ersten Stufe und einer massiven Nutzlastverkleidung will New Glenn mit der Falcon Heavy von SpaceX und anderen Schwerlastraketen konkurrieren.

Es ist offensichtlich, dass sich der Wettlauf um die Vorherrschaft im Weltraum verschärft, da sowohl United Launch Alliance als auch Blue Origin danach streben, die Branche zu revolutionieren. Diese Raketendebüts stellen einen bedeutenden Meilenstein in der Weltraumforschung und kommerziellen Startfähigkeiten dar.

Darüber hinaus gab es einige Rückschläge in der Raketenindustrie. Avio, der italienische Raketenhersteller, stand kürzlich vor einer großen Herausforderung, als er den Überblick über die Treibstofftanks verlor, die für den endgültigen Start der europäischen Vega-Rakete wichtig waren. Obwohl ein Plan zur Behebung des Problems vorliegt, wird dies zu einer Verzögerung von mehreren Monaten führen. Verlorene Tanks auf einer Mülldeponie? Es ist kaum zu glauben, wie solch kritische Raketenhardware verlegt werden konnte.

Unterdessen hat das chinesische Start-up-Unternehmen Landspace mit seiner methanbetriebenen Zhuque-2-Rakete erfolgreich Satelliten in die Umlaufbahn geschickt. Diese Errungenschaft macht Zhuque 2 zur ersten methanbetriebenen Orbitalrakete überhaupt. Das nächste Projekt von Landspace, die Rakete Zhuque 3, soll mit der Falcon 9 von SpaceX konkurrieren und über eine wiederverwendbare erste Stufe verfügen.

Schließlich hat Northrop Grumman einen neuen Feststoffraketenmotor, den SMART Demo, getestet, der innovative Technologien und Materialien, einschließlich 3D-Drucktechniken, vorstellt. Dieser Test ist der erste Schritt zur Verbesserung der Produktionseffizienz von Feststoffraketenmotoren und zur Lösung von Bedenken in der Lieferkette.

Da sich die Raketenindustrie weiterentwickelt, können wir in den kommenden Jahren mit weiteren spannenden Entwicklungen und Durchbrüchen rechnen. Der Wettlauf um die Eroberung des Weltraums ist eröffnet, und diese großen Raketendebüts sind erst der Anfang.