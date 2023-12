Machen Sie sich bereit für spektakuläre Nordlichter in Süd-Alberta

Seien Sie bereit, an diesem Wochenende Zeuge eines faszinierenden Naturphänomens im Süden Albertas zu werden, denn die Bedingungen sind perfekt für die atemberaubende Darstellung der Aurora Borealis. Möglicherweise müssen Sie jedoch mit den Wolken konkurrieren, um eine klare Sicht auf das Himmelsspektakel zu haben. Wissenschaftler haben einen geomagnetischen Sturm vorhergesagt, der in und um Calgary sichtbare Nordlichter auslösen könnte.

Dieser Anstieg der Polarlichtaktivität wird voraussichtlich über Nacht am Mittwoch beginnen, wobei die beeindruckendsten Darstellungen am Donnerstagabend und am frühen Freitagmorgen erwartet werden. Aktuelle Weltraumwettermuster deuten darauf hin, dass dieses Jahr für die Beobachtung der Nordlichter eines der besten seit über einem Jahrzehnt war. Spannend ist, dass die nächsten zwei Jahre voraussichtlich noch außergewöhnlicher werden.

Der Fotograf Matt Melnyk erklärt: „Die Sonne hat einen Zehn-Jahres-Zyklus und wir nähern uns derzeit unserem nächsten Sonnenmaximum, das im Jahr 2025 seinen Höhepunkt erreichen wird. Wir haben zahlreiche Sonnenflecken, die dem Planeten direkt zugewandt sind, und sie haben Sonne emittiert.“ Fackeln, die auf uns zukommen.“

Der renommierte Polarlichtjäger Chris Ratzlaff enthüllt, dass in den letzten Tagen mehrere Sonneneruptionen und koronale Massenauswürfe entdeckt wurden, die typischerweise als Vorläufer der Aurora Borealis dienen. Ratzlaff prognostiziert: „In den nächsten Nächten werden wir die Ankunft einiger dieser Ereignisse erleben. Wir können am Mittwochabend mit Polarlichtaktivitäten rechnen, hauptsächlich am Nordhimmel, die sich dem Himmel nähern, aber nicht vollständig über dem Himmel liegen. Allerdings wird es am Donnerstagabend ein „Vollhimmelereignis“ geben, bei dem sich das Potenzial für Polarlichter von Horizont zu Horizont erstrecken wird.“

Um die Nordlichter in ihrer ganzen Pracht zu erleben, empfiehlt es sich, einen Ort ohne Lichtverschmutzung zu wählen. Bedenken Sie, dass die Vorhersage für die nächsten drei Nächte in Calgary von teilweise bewölkt bis stark bewölkt schwankt.

Häufig gestellte Fragen:

1. Was verursacht die Aurora Borealis?

Die Aurora Borealis entsteht durch die Kollision von Sonnenpartikeln mit Atomen in der Erdatmosphäre, was zu faszinierenden Lichtspielen führt.

2. Warum erscheinen Nordlichter in Zyklen?

Die Aktivität der Sonne folgt einem zehnjährigen Zyklus, der als Sonnenzyklus bekannt ist. Während der Phase des Sonnenmaximums nimmt die Anzahl der Sonnenflecken und Sonneneruptionen zu, was zu häufigeren und intensiveren Nordlichtern führt.

Quellen: Nachrichten aus aller Welt