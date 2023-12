Neuer Artikel: Die geheimnisvollen und melodiösen schnellen Radioausbrüche

Fast Radio Bursts (FRBs), diese rätselhaften, millisekundenlangen Radiowellenausbrüche aus dem Weltraum, sind gerade etwas seltsamer geworden. FRBs sind ein kosmisches Rätsel, das Astronomen seit ihrer Entdeckung im Jahr 2007 fasziniert. Diese intensiven Energieausbrüche können in einem Bruchteil einer Sekunde so viel Energie freisetzen, wie die Sonne in einem ganzen Jahr erzeugt. Ihre Herkunft bleibt jedoch ein Rätsel.

In einer kürzlich in den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society veröffentlichten Studie haben Wissenschaftler eine faszinierende Entdeckung rund um einen sich wiederholenden FRB namens FRB 20220912A gemacht. Mit dem Allen Telescope Array (ATA) des kalifornischen SETI-Instituts beobachteten Forscher über einen Zeitraum von zwei Monaten 35 Ausbrüche aus dieser bestimmten Quelle.

Das in FRB 20220912A beobachtete charakteristische Muster hebt sich von anderen bekannten sich wiederholenden FRBs ab. Bei jedem Burst kam es zu einem merklichen Abfall der Mittenfrequenz, wodurch ein „Himmelsgleitpfeifen“-Effekt entstand. Als die Forscher die Signale mit einem Xylophon in Audio umwandelten, entsprachen hohe Töne dem Beginn der Stöße, während tiefe Töne die Sequenz abschlossen.

Das Fehlen eines erkennbaren Musters im Zeitpunkt jedes Ausbruchs trägt zum Rätsel um FRBs bei. Frühere Untersuchungen haben Muster in einigen sich wiederholenden FRBs identifiziert, aber FRB 20220912A scheint diesen Erwartungen zu widersprechen. Laut Dr. Sofia Sheikh, der Hauptautorin der Studie, bestätigt die Entdeckung dieses neuen Musters in FRBs sowohl bekannte Eigenschaften als auch die Einführung neuer.

Mit jeder Beobachtung eines FRB gewinnen Wissenschaftler neue Erkenntnisse, stoßen aber auch auf mehr Fragen. Astronomen glauben, dass Magnetare, stark magnetisierte Überreste toter Sterne, eine mögliche Quelle für FRBs sein könnten. Als mögliche Ursachen wurden jedoch auch Kollisionen zwischen dichten Neutronensternen oder Weißen Zwergen vermutet. Die Suche nach einer umfassenden Erklärung von FRBs geht weiter.

Diese Studie stellt einen bedeutenden Meilenstein dar, da sie die erste ist, bei der das generalüberholte Allen Telescope Array zum Einsatz kommt. Laufende Verbesserungen des Arrays werden es Astronomen nicht nur ermöglichen, das Verhalten von FRBs über verschiedene Frequenzen hinweg zu beobachten, sondern auch schwächere Signale zu erkennen und so weitere Geheimnisse dieser kosmischen Phänomene aufzudecken. Mit den Worten von Dr. Sheikh: „Neue Teleskope mit einzigartigen Fähigkeiten wie das ATA können einen neuen Blickwinkel auf herausragende Rätsel der FRB-Wissenschaft eröffnen.“