Wissenschaftler waren erstaunt über die erstaunliche Entdeckung einer organisch reichen Probe vom Asteroiden Bennu

Zusammenfassung: Forscher der NASA haben kürzlich die vom Asteroiden Bennu gesammelte Probe untersucht und eine bahnbrechende Entdeckung gemacht. Die Probe enthält eine unerwartet vielfältige Ansammlung kohlenstoffhaltiger Moleküle, was darauf hindeutet, dass sie Überreste aus dem frühen Sonnensystem enthält. Bisher konnten die Wissenschaftler nur einen kleinen Teil der Probe zurückholen und warten gespannt auf die Genehmigung, neue Werkzeuge für weitere Untersuchungen einzusetzen. Sie beschrieben, dass die Probe eine „blumenkohlähnliche Textur“ habe und dunkle Partikel enthalte, die an allem haften, was sie berühren. Das auf dem Asteroiden gefundene Material wird als „größtes unberührtes Reservoir“ seiner Art auf der Erde gefeiert und seine organischen Verbindungen könnten Einblicke in die Ursprünge des Lebens auf unserem Planeten geben. Darüber hinaus hat die Analyse der Probe das Vorhandensein von Magnesium, Natrium und Phosphat ergeben, was das Rätsel um die Zusammensetzung des Asteroiden weiter vertieft. Diese erstaunliche Entdeckung hat bei Wissenschaftlern große Aufregung und Neugier geweckt, die nun bestrebt sind, die Geheimnisse dieses außerirdischen Gesteins zu lüften.

Originalquelle: https://www.moneycontrol.com/news/world/scientists-stumped-by-organic-rich-sample-from-asteroid-bennu-6259231.html