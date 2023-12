Neue Einblicke in den Mars: Eine geschmolzene Schicht im Mantel des Roten Planeten entdeckt

Wissenschaftler haben eine bahnbrechende Entdeckung über die innere Struktur des Mars gemacht. Ein kürzlich erfolgter Meteoriteneinschlag auf der Oberfläche des Roten Planeten lieferte Forschern wertvolle Einblicke in seine Zusammensetzung. Laut zwei in Nature veröffentlichten Studien deuteten die durch den Einschlag erzeugten seismischen Wellen auf das Vorhandensein einer geschmolzenen Gesteinsschicht im Marsmantel hin.

Frühere Messungen hatten auf die Existenz eines großen Flüssigmetallkerns im Mars hingewiesen, der sich über mehr als die Hälfte seiner Oberfläche erstreckt. Diese Messungen wurden mithilfe seismischer Scherwellen durchgeführt, die sich durch festes Gestein ausbreiteten und beim Auftreffen auf eine Flüssigkeitsschicht zurückprallten. Die neuen Erkenntnisse deuten jedoch darauf hin, dass diese Messungen nicht genau waren. Die reflektierten Wellen kamen tatsächlich von der Oberseite einer geschmolzenen Silikatschicht, die sich zwischen dem Marsmantel und dem Marskern befindet.

Die neu entdeckte geschmolzene Schicht ist etwa 150 Kilometer dick und macht fast ein Drittel des Volumens aus, das zuvor dem Kern zugeschrieben wurde. Es wurde durch seismische Kompressionswellen identifiziert, die als P-Wellen bekannt sind und sich durch Flüssigkeiten ausbreiten können. Die langsame Ausbreitungsdauer dieser Wellen deutete darauf hin, dass die Schicht aus geschmolzenem Silikatgestein besteht. Interessanterweise lieferten die beiden Studien unterschiedliche Perspektiven auf die Zusammensetzung der Schicht: Eine deutete darauf hin, dass sie vollständig geschmolzen ist, und die andere deutete auf eine Übergangszone mit teilweise geschmolzenem Gestein hin.

Die Entdeckung dieser geschmolzenen Schicht stellt frühere Annahmen über die Dichte und Zusammensetzung des Marskerns in Frage. Frühere Messungen hatten auf einen weniger dichten Kern hingewiesen, was die Wissenschaftler verwirrte. Theoretisch müsste ein Kern mit einer so geringen Dichte erhebliche Mengen an leichteren Elementen wie Schwefel, Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff enthalten. Allerdings lassen die Druck- und Temperaturbedingungen im Marskern das Vorhandensein dieser Elemente in großen Mengen nicht zu. Dieser Befund bestärkt das Verständnis, dass sich Mars und Erde seit ihrer Entstehung unterschiedlich entwickelt haben.

Während diese neuen Erkenntnisse Licht auf die innere Struktur des Mars werfen, werfen sie auch neue Fragen für die zukünftige Forschung auf. Die Interpretation der seismischen Wellen und die Existenz mehrerer Flüssigkeitsschichten innerhalb des Planeten stellen Seismologen vor Herausforderungen. Dennoch ebnet diese Entdeckung den Weg für weitere Erforschung und Verständnis der komplexen Geologie des Roten Planeten.

FAQ:

F: Was hat der jüngste Meteoriteneinschlag auf dem Mars ergeben?

A: Der Meteoriteneinschlag lieferte Hinweise auf eine geschmolzene Schicht im Marsmantel.

F: Wie dick ist die neu entdeckte geschmolzene Schicht?

A: Die geschmolzene Schicht ist etwa 150 Kilometer dick.

F: Inwiefern stellt diese Entdeckung frühere Annahmen über den Marskern in Frage?

A: Es deutet darauf hin, dass der Kern nicht so dicht ist wie bisher angenommen, was auf unterschiedliche Entwicklungspfade für Mars und Erde hinweist.

F: Welche Fragen wirft diese Entdeckung für die zukünftige Forschung auf?

A: Seismologen müssen die Interpretation seismischer Wellen und die Existenz mehrerer Flüssigkeitsschichten auf dem Mars weiter untersuchen.